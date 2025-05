エース不在の“崖っぷち”セルティックスが2勝目…ホワイトが34得点、ベンチメンバーも躍動

5月15日(現地時間14日)にTDガーデンで「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス準決勝第5戦が行われ、2位のボストン・セルティックスが3位のニューヨーク・ニックスと対戦した。

セルティックスは1勝3敗と崖っぷちな状況の上、第4戦でエースのジェイソン・テイタムが右アキレス腱を断裂。試合開始からデリック・ホワイトが立て続けに3ポイントシュートを沈めれば、ジェイレン・ブラウン、ペイトン・プリチャード、サム・ハウザーなども加勢し、30-32で第1クォーターを終えた。

第2クォーターは開始3分20秒に9点差をつけられたものの、ホワイト、ブラウン、アル・ホーフォード、ドリュー・ホリデーが連続得点をマーク。リードが入れ替わる拮抗した展開となり、59-59の同点で試合を折り返した。

第3クォーターは2点リードで迎えた開始3分9秒からブラウン、ホワイト、プリチャードの3人で11-0のラン。その後はリードしながら試合を進め、相手を17得点に抑えた。

ホーフォードの連続得点で始まった第4クォーターは、開始4分24秒にホリデーの得点で106-83と23点差。アリウープダンクを決めたルーク・コーネット、積極的に3ポイントを放ったプリチャードなど、ベンチメンバーも活躍し、勝利を収めた。

セルティックスはホワイトが7本の3ポイントを含むチーム最多34得点を記録。ブラウンが26得点8リバウンド12アシスト、プリチャードが17得点、ホリデーが14得点7リバウンド、ホーフォードが12得点、コーネットが10得点9リバウンド7ブロックを挙げた。

■試合結果



ボストン・セルティックス 127-102 ニューヨーク・ニックス



BOS|30|29|32|36|=127



NYK|32|27|17|26|=102

CELTICS FIGHT BACK AT HOME TO KEEP THE SEASON ALIVE 😤☘️

Derrick White: 34 PTS, 7 3PM, 3 BLK

Jaylen Brown: 26 PTS, 12 AST, 8 REB

NYK leads 3-2 | G6: Friday, 8pm/et, ESPN pic.twitter.com/MSHu1gYiCh

- NBA (@NBA) May 15, 2025