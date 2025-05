今年も大はしゃぎ‼『下野紘45周年誕生祭』でもらったプレゼントを特別一挙大公開。

みなさん、おはようございます!!楽しかったゴールデンウィークも終わって、頑張らなきゃいけない毎日が戻りつつあると思いますが、いかがお過ごしでしょうか?長い休みのあとはリズムをもとに戻すのが大変だったり、新生活を始めたばかりだと、会社や学校に行きたくなくなる「五月病」にならないように気をつけなきゃいけなくなることもあるかもしれませんが、頑張りすぎは逆に疲れやストレスをためてしまうことになると思うので、あせらずあわてず、少しずつもとの生活に戻していってください!

本日の現場メシ

『下野紘45周年誕生祭』

パティスリー NOLI et NORI(ノリエノリ)「桜~ムースサクラ~」

黄色い花束

左:稲庭うどん 佐藤養助商店「稲庭干温飩 ご家庭用(140g)」 右前:稲庭うどん 佐藤養助商店「稲庭干温飩 グリーンカレー」 右奥:煮込うどん 山本屋総本家「生みそ煮込うどん」

左:株式会社アルコイリスカンパニー「オーガニックインカグリーンナッツプロテイン180g」 中央:株式会社ファイン「友利新がほんきでつくったプロテイン 抹茶味 351g」 右:epono「epono バナナ」

ショートケーキ

左:KANGOL REWARD「入野自由 × LIVE in the DARK × KANGOL REWARDコラボ企画!クッション IVORY」 右:株式会社ベネクス VENEXリカバリーウェア「リフレッシュ ロングテーパードパンツ メンズ」「リフレッシュ Tシャツ メンズ」

Hippopotamus(ヒポポタマス)公式 「ギフト - フェイスタオル×2 / チーフベア×2」

イラストケーキ

SAKE HUNDRED「響花|KYOUKA」

左:江崎グリコ(Glico)「ポッキー 2層仕立て<バニラ香るホワイト>」 右:タリーズコーヒー「タリーズカード」

BARTH「中性重炭酸入浴料BEAUTY」「[薬用]中性重炭酸入浴剤」

さてさて、そんなゴールデンウィークよりも少し前には、下野さんにとって、ゴールデンウィークよりもはるかに大事なイベントがありました。それは……「誕生日」です!しかも45歳という、ある意味節目といえば節目の誕生日!!ということで、今回の現場メシは特別編として、下野さんが現場でいただいたプレゼントを一部紹介させていただきます。「誕生日」という言葉から思い出されるのは、幼少期。小学校低学年ぐらいのころだったかなぁ。友達の誕生パーティにおよばれされたときの思い出ですね。その友達は、超お金持ちというわけではなかったんですが、ボクを含めた10人くらいの友達が家に招待されて、豪華な料理がふるまわれました。ボクも自家製フライドチキンをいただいたりと楽しんでいましたが、同時に、「みんなに祝ってもらって、いいな……」と、子どもながらにうらやましかったのを覚えています。そんなボクも声優業界に入ってから、毎年いろんな人に祝ってもらい、45歳になった現在も祝ってもらってるなんて……。想像もしてなかったし、ホントありがたいです!!そんな下野さん45歳の誕生日プレゼントの一部を、ご紹介させていただきます!!まずは、ラジオ『READING WORLD』から、春らしい桜をイメージしたケーキ!!こんな細長いケーキ、初めて見ました!続いて、『ひとりらじお』からは、黄色い花束。ちなみに、どんな花がいいか特に伝えていなかったのに、この色になったそうです!『花とゆめ 男子会!?らじお』からは、年齢にかけまして(?)「45=しこ」ということで、うどんセットをいただきました!!『ポニーキャニオン』さんからは、最近ジムで頑張ってるからと……オーガニックプロテインをもらいました!!『声優と夜あそび』火曜チームからはいろいろいただきまして番組からはショートケーキ、入野自由くんからはクッションとVENEXのリカバリーウェア、ソロライブとかでお世話になっているヘアメイクさんからはカラフルなタオルセットをいただきました!!『ほぼはじ』では、4月24日の生配信中に伊藤雄貴くんや近藤悠平くんからプレゼントをもらいましたが、みなさんからもいろいろいただきました。番組からはイラストケーキ、スタッフ陣からは日本酒、いつもお世話になってるヘアメイクさんからはオリーブオイルとバルサミコ酢をいただきました!!さらに、個人的にももらったのが……、園崎未恵さんからはポッキーとタリーズカードのセット(小西克幸さんもいっしょに同じものもらってます)、うちの徳留慎乃佑からは入浴剤をもらいました!!ほかにも、紹介しきれないくらいの贈り物をいただきまして……。ホント、ありがとうございますっm(_ _)mファンのみなさんもプレゼントや手紙などなど、毎年さまざまな形でお祝いしてくれて……。小学生のころの自分は、こんな祝ってもらえるようになるなんて、夢にも思ってなかったと思いますよ!そこから約35年たち、45歳。年齢だけ見るとかなり大人になったというか年とったな〜って思うし、もっとちゃんとしなきゃなって思うようにはなってきたし、前よりいろんなことを冷静に考えられるようにもなってきたけど、基本的な性格とか好きなものは全然変わらないんですよね!子どもっぽいし、落ち着きないし、頑固だし、いろいろやらかすし、ゲームやめられないし、ずっと眼鏡好きだし、朝からから揚げとかガッツリ食べられるし……。もっとカッコいい大人にならなきゃなぁとも思うんですけど、自分には向いてないというか、そんな振る舞いはできないだろうなって思っちゃうんですよね。一時期、「かっこいい、大人な自分」を思い描いてめざそうとしたこともあったんですが、そこに縛られすぎてぎこちなくなったり、想像していたようにはいかなくて落ち込んだり、全然うまくいかなくて楽しくなかったんです。で、その結果、変に背伸びしたり、自分自身を無理に変えようとしても意味がないんだなという結論に至り、現在のようなあんまり大人っぽくない大人になってしまいました!(^▽^;)いつになったら「大人らしい大人」になるかわかりませんが、今後もいろんな形でバリバリ頑張れるよう、肉体的にも精神的にももっと鍛えていきたいと思いますので、引き続き、応援よろしくお願いしますっ!!!さて、次回の更新は6月12日(木)。来月の〈現場メシ〉もお楽しみに!

記事内で登場した番組・商品 ■朗読劇プロジェクト『READING WORLD』

https://thxgive.com/readingworld/

(ラジオ情報はこちら>>)



■下野紘ひとりらじお

https://www.onsen.ag/program/shimono



■花とゆめ男子会⁉らじお

花とゆめ|白泉社



■ポニーキャニオン/PONY CANYON

https://www.ponycanyon.co.jp/



■声優と夜あそび 2025【公式】 | ABEMA

https://abema.tv/video/title/218-795



■下野紘の「ほぼはじめまして」

YouTube: 下野紘の「風雲!ほぼはじ道場」

X Twitter: @simono_hobohaji



■パティスリー NOLI et NORI(ノリエノリ)「桜~ムースサクラ~」

https://www.noli-et-nori.com/



■稲庭うどん 佐藤養助商店「稲庭干温飩ご家庭用(140g)」「稲庭干温飩 グリーンカレー」

https://www.sato-yoske.co.jp/shopping/index.html



■煮込うどん 山本屋総本家「生みそ煮込うどん」

https://yamamotoya.co.jp/shop/



■株式会社アルコイリスカンパニー「オーガニックインカグリーンナッツプロテイン180g」

https://www.arcoiris.jp/index.html



■株式会社ファイン「友利新がほんきでつくったプロテイン 抹茶味 351g」

https://www.fine-kagaku.co.jp/



■epono「epono バナナ」

https://epono.jp/



■KANGOL REWARD「入野自由 × LIVE in the DARK × KANGOL REWARDコラボ企画!クッション IVORY」

※現在は販売を終了しています。



■株式会社ベネクス VENEXリカバリーウェア「リフレッシュ ロングテーパードパンツ メンズ」「リフレッシュ Tシャツ メンズ」

https://store.venex-j.co.jp/



■Hippopotamus(ヒポポタマス)公式 「ギフト - フェイスタオル×2 / チーフベア×2」

https://hippopotamus.co.jp/



■SAKE HUNDRED「響花|KYOUKA」

※現在『響花』は販売を終了しています。

https://jp.sake100.com/



■江崎グリコ(Glico)「ポッキー 2層仕立て<バニラ香るホワイト>」

※新フレーバーに変更となる場合があります。

https://www.pocky.jp/products/nisou/index.html



■タリーズコーヒー「タリーズカード」

https://www.tullys.co.jp/service/tullyscard/



■BARTH「中性重炭酸入浴料BEAUTY」「[薬用]中性重炭酸入浴剤」

https://barth.jp/