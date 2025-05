【5月のPlayStation Plusゲームカタログ(海外向け)】 5月15日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の海外向け「PlayStation Plusゲームカタログ」を公開した。追加タイトルは5月20日よりプレイ可能予定。

「ゲームカタログ」は「PlayStation Plus Extra」、「PlayStation Plus Premium」に加入者を対象としたサービス。

5月の追加タイトルには「Sand Land」、「Soul Hackers 2」や「Five Nights at Freddy's: Help Wanted」などが登場。「PlayStation Plus Premium」には「Battle Engine Aquila」が追加される。

「PlayStation Plus Extra」追加タイトル

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted - Full Time Edition | PS4, PS5

Battlefield V | PS4

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

Humankind | PS4, PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

「PlayStation Plus Premium」追加タイトル

Battle Engine Aquila | PS4, PS5