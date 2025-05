ディズニーの世界観で楽しむカフェ「Disney HARVEST MARKET」に「ドナルドダック」と「デイジーダック」の夏限定スペシャルメニューが登場。

「ドナルドダック」デザインの新作グッズも登場し、2025年の夏を盛り上げます☆

Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY「ドナルドダック&デイジーダック」夏限定スペシャルメニュー

販売開始:2025年5月28日(水)

販売店舗:Disney HARVEST MARKET By CAFE COMPANY 渋谷ヒカリエ・横浜赤レンガ倉庫店

カフェ&ギフトショップ「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」に、夏のスペシャルメニューが登場。

渋谷ヒカリエ・横浜赤レンガ倉庫店に「ドナルドダック」と「デイジーダック」をイメージしたメニューが登場し、夏を盛り上げます!

また、カフェ併設のギフトショップでは「ドナルドダック」デザインのグッズ2点が新たにラインナップ。

Disney HARVEST MARKETのシンボル、「ミッキーマウス」をイメージした巨大スタチューは、期間限定で新緑のディスプレイに変化します。

店内BGMも「ドナルドダック」と「ミッキー&フレンズ」をイメージした楽曲になり、賑やかなシーズンになりそうです☆

大漁だ、大漁だ!シーフードジェノベーゼパスタ

価格:2,640円(税込)

「ドナルドダック」をイメージした、夏のスペシャルメニュー「大漁だ、大漁だ!シーフードジェノベーゼパスタ」

メインにエビやムール貝、サーモンと、夏野菜が入った具だくさんのジェノベーゼパスタです。

ドナルドカラーの温野菜とオレンジのサラダには、エスプーマのレモンソースを合わせています☆

パスタの丘を超えて、船にたどり着いた「ドナルドダック」が、釣りをする様子をイメージした一皿です。

600kcal以下なのもうれしいポイント。

旬の食材を使用したごちそう飯を楽しめます!

愛しのあの子に恋のアタック♡とろけるマンゴーヨーグルト甘酒フロート<Donald>

価格:1,320円(税込)

「ドナルドダック」イメージのメニューには、フロートドリンクもラインナップ。

マンゴーピューレとヨーグルトでラッシー風に仕上げたドリンクに、フローズン甘酒がトッピングされています☆

おしゃれな小悪魔♡Berry very レモネード〈Daisy〉

価格:1,320円(税込)

「おしゃれな小悪魔♡Berry very レモネード」は、「デイジーダック」をイメージ。

3種のベリーでデイジーカラーをイメージした、爽やかな微炭酸レモネードです!

【数量限定】ドナルドデザイントート

発売予定日:2025年夏 発売予定

価格: 2,970円(税込)

ギフトショップに登場する、数量限定のトートバッグは、釣りをする「ドナルドダック」のアートを全面に使用。

キャンバス素材なシンプルだから、シーンにも合わせやすいデザインです。

小物やお弁当箱など、ランチタイムの移動やお出かけなどで便利に使えます☆

【数量限定】ドナルドデザインTシャツ

発売予定日:2025年6月上旬

価格:4,400円(税込)

「ドナルドダック」デザインの新作グッズには、フリーサイズのTシャツも展開。

背中には「ドナルドダック」の姿が大胆にあしらわれています。

男女問わず楽しめるサイズ感とデザイン、フリーサイズのため、男性がサラッと着ても、女性がオーバーサイズで着るのも可能。

袖口に入った「Disney HARVEST MARKET」のロゴもポイントです!

ミッキーマウスをイメージした巨大スタチューが新緑のディスプレイに

「Disney HARVEST MARKET」の店内にある、高さ約2.7mの巨大な「ミッキーマウス」をイメージしたスタチュー。

期間限定でスタチューの足元には、新緑とたっぷりの野菜や果物のディスプレイが登場します。

食事の合間に、記念撮影も楽しめるスポットです☆

店内BGMをドナルドとミッキー&フレンズのイメージに

ディズニーハーベストマーケットのBGMは、「ミッキー&フレンズ」の楽曲からカフェに合うものをチョイスしたオリジナルプレイリスト。

夏スペシャルの期間中は「ドナルドダック」の楽曲『super friendship!』も加わり、にぎやかな声で店内を盛り上げます!

シーフードと夏野菜のパスタに、爽やかなドリンクメニューで夏を盛り上げる。

Disney HARVEST MARKET「ドナルドダック&デイジーダック」夏限定スペシャルメニューは、2025年5月28日より販売です☆

