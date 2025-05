ディズニー映画『リロ&スティッチ』のオリジナル・サウンドトラックが発売決定。

劇場公開に先駆けて、先行シングル「Hawaiian Roller Coaster Ride」の配信がスタートします!

さらに、日本語帯付きアナログシングルも、626枚限定で発売が決定しました☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラック

発売日:2025年6月4日(水)

その愛らしさで空前ブームを巻き起こした、ディズニーのアニメーションを完全実写化した、映画『リロ&スティッチ』

2025年6月6日の劇場公開に向けて、オリジナル・サウンドトラックの詳細が解禁されました!

両親を亡くした少女「リロ」と姉の「ナニ」は、唯一の家族なのに離れ離れの危機に。

そんな姉妹の前に愛を知らない、暴れん坊のエイリアン「スティッチ」が現われます。

映画『リロ&スティッチ』は、そんな奇跡の出会いと“オハナ<家族>”の大切な絆を描く、感動のハートフル・ファンタジーです。

オリジナル・サウンドトラックには、アニメーション版でもおなじみの人気曲も新たなバージョンで再登場。

さらに、映画公開に先駆けて先行シングル「Hawaiian Roller Coaster Ride」の配信がスタートしています。

オリジナル・サウンドトラックCDアルバム

発売日:2025年6月4日(水)

価格:3,300円(税込)

品番:UWCD-1138

仕様:CDサイズ紙ジャケット仕様

収録曲:

・He Lei Pāpahi No Lilo a me Stitch(Performed by Mark Keali‘i Ho‘omalu and Kamehameha Schools Children’s Chorus)

・Hawaiian Roller Coaster Ride(Performed by Iam Tongi and Kamehameha Schools Children’s Chorus)

・Burning Love(Performed by Nyjah Music & Zyah Rhythm)

※他、スコア等収録予定(後日収録曲発表)

先着購入者特典:アクリルキーホルダー(ジャケットデザイン)

日本では、『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラックCDアルバムと、日本語帯付きアナログシングルの発売が2025年6月4日に決定。

モフモフでかわいい「スティッチ」の物語を彩る、数々の音楽が収録されています!

CDサイズの紙ジャケット仕様で、劇中歌に加えてスコアも収録予定。

トラックリストの詳細は、後日発表を予定しています。

また、先着購入者への特典としてもらえる、ジャケットデザインのアクリルキーホルダーも注目です☆

日本語帯付きアナログシングル

発売日:2025年6月4日(水)

価格:6,260円(税込)

品番:UWJD-9029

仕様:日本語帯付き626枚限定生産、直輸入盤仕様、10インチアナログ、スティッチ型ピクチャー・ディスク仕様

収録曲:

Side A

1. He Lei Pāpahi No Lilo a me Stitch(Performed by Mark Keali‘i Ho‘omalu and Kamehameha Schools Children’s Chorus)

2. Hawaiian Roller Coaster Ride(Performed by Iam Tongi and Kamehameha Schools Children’s Chorus)

Side B

1. Burning Love(Performed by Nyjah Music & Zyah Rhythm)

先着購入者特典:アクリルキーホルダー(ジャケットデザイン)

劇中歌3曲を収録した、626枚限定の日本語帯付きアナログシングルも、2025年6月4日に発売決定。

かわいいスティッチ型のピクチャー・ディスク仕様は、ファンにとってたまらない、コレクタブルなグッズです☆

先着購入者特典は、アルバムCDと同じく「スティッチ」が全面にデザインされたジャケットデザインのアクリルキーホルダー。

飾ってもかわいいジャケット写真が使用されています☆

先行シングル「Hawaiian Roller Coaster Ride」

配信開始:2025年5月9日(金)

映画『リロ&スティッチ』の先行シングルとして「Hawaiian Roller Coaster Ride」が、2025年5月9日より配信がスタートしています!

本楽曲をプロデュースするのは、2023年ディズニー100周年記念作品『ウィッシュ』の音楽も手掛けたベンジャミン・ライス氏。

レディー・ガガやセレーナ・ゴメスなど、大物アーティストを手掛けいるプロデューサーです。

また、ハワイ出身で米人気オーディション番組『アメリカン・アイドル』優勝者イアム・トンギ氏と、カメハメハスクール児童合唱団が本楽曲を歌唱。

彼らのレコーディングシーンと劇中映像を織り交ぜたミュージック・ビデオも、同日公開となりました☆

さらに、ハワイ出身の世界的アーティスト=ブルーノ・マーズが、エルヴィス・プレスリーの名曲であり劇中歌の「Burning Love」をプロデュースすると決定。

同じくハワイ出身でブルーノの甥っ子たちである新進気鋭の兄弟デュオ、Nyjah Music & Zyah Rhythmが歌唱します。

「リロ」と「スティッチ」の物語が繰り広げられるハワイ出身の豪華アーティストによって彩られる劇中歌「Burning Love」

劇中歌「Burning Love」は、2025年5月21日よりデジタル配信を予定している、US版オリジナル・サウンドトラックにも収録されています☆

『スティッチ・ベスト2025』

CD発売日・デジタル配信予定日:2025年6月6日(金)

数量生産限定盤

価格:4,400円(税込)

品番:UWCD-9053

仕様:モフモフ・カード×1、メッセージ・カード×2、カード・フレーム×1、歌詞付

通常版

価格:3,300円(税込)

品番:UWCD-1139

仕様:歌詞付

収録曲:

1.リロの歌 From 『リロ&スティッチ』 / マーク・ケアリイ・ホオマル&カメハメハスクール児童合唱団

2.ハワイアン・ローラーコースター・ライド From 『リロ&スティッチ』 / マーク・ケアリイ・ホオマル&カメハメハスクール児童合唱団

3.好きにならずにいられない From 『リロ&スティッチ』 / A★TEENS

4.ラハイナ / ザ・ボルケイノス

5.ザ・オールド・ハワイアン・ウェイ / ザ・ビッグ・カフナ

6.パイナップル・プリンセス / アネット・ファ二セロ

7.アロハ・エ・コモ・マイ From 『リロ&スティッチ ザ・シリーズ』/ ジャンプ5

8.ハワイアン・ローラーコースター・ライド From 『リロ&スティッチ2』 / ジャンプ5

9.イチャリバオハナ From 『スティッチ!』 / BEGIN

10.SMILE From 『スティッチ! 〜いたずらエイリアンの大冒険〜』 / キマグレン

11.スティッチ・エイサー From 『スティッチ! 〜いたずらエイリアンの大冒険〜』 / ラヴァーズソウル

12.アロハ・エ・コモ・マイ(日本語ヴァージョン)/ 山寺宏一&荒牧陽子

13.ハワイアン・ローラーコースター・ライド / AAA

14.アロハ・エ・コモ・マイ / 平井大

15.ハワイアン・ローラーコースター・ライド / ディカペラ

16.アロハ・エ・コモ・マイ(feat. CHIKA/ナタリー)[Dance Kids/English Version] / SmileR

17.アロハ・エ・コモ・マイ / KONISHIKI

18.アロハ・エ・コモ・マイ / ジェイク・シマブクロ

19.ハワイアン・ローラーコースター・ライド / ディズニー・ウクレレ ※初CD化

実写版『リロ&スティッチ』公開を記念して、「スティッチ」のベスト・アルバムが新登場。

新たにアップデートされたアルバムには、初のCD化となる楽曲も収録されています☆

実写映画『リロ&スティッチ』の劇場公開に先駆けて、オリジナル・サウンドトラックが登場。

ディズニー映画『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラックは、2025年6月4日発売です!

©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

※発売日や収録内容等、変更になる可能性があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語帯付きの限定版アナログシングルも!ディズニー映画『リロ&スティッチ』オリジナル・サウンドトラック appeared first on Dtimes.