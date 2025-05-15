ÆüËÜµï½»¼Ô¤¬³¤³°¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¡¡ºòÇ¯¤ÎÅÒ¤±¶â¤Ï·×6Ãû4500²¯±ß¤Ë¾å¤ë¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿Þ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾¡ÇÔ¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¿Í¤¬³¤³°¤Î¥µ¥¤¥È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ6Ãû4500²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á1Ãû±ß¤¢¤Þ¤ê¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¥µ»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¡Ö½ô³°¹ñ¤¬¾ðÊó¼ý½¸¡¦Ï¢·ÈÁÈ¿¥¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇîÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤äÂÐºö¤Ê¤É¤ËÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö°ú¤Â³¤¾ðÊóÈ¯¿®¤ä´Ø·¸¾ÊÄ£¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥É»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢ÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤Åù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£