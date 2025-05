話題の新店10軒をまとめて紹介！ パリのモード誌「L’OFFICIEL」のカフェから、アップデートした白金台のレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. L’OFFICIEL COFFEE(東京・表参道)

2025年4月、表参道駅から徒歩1分ほどの場所に、五感を刺激する新感覚のカフェ「L’OFFICIEL COFFEE」がオープンしました。手掛けるのは、フランス・パリで創刊され100年の歴史を持つモード誌「L’OFFICIEL(ロフィシェル)」です。

L’OFFICIEL COFFEE 写真:お店から

2. よつ葉ミルクプレイス(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆L'OFFICIEL COFFEE住所 : 東京都港区北青山3-8-5TEL : 050-5596-4939

2024年7月、「恵比寿ガーデンプレイス」内に、よつ葉乳業初のフルコンテンツ型アンテナショップ「よつ葉ミルクプレイス」がオープンしました。

よつ葉ミルクプレイス 写真:お店から

3. 雅じん(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆よつ葉ミルクプレイス住所 : 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス タワー棟 B1FTEL : 03-5422-7272

2025年3月、神楽坂駅から徒歩3分ほどの場所に、熟練の技が織りなす極上の日本料理を提供する「雅じん」がオープンしました。

雅じん 写真:お店から

4. 串揚げ料理 かわた(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆雅じん住所 : 東京都新宿区天神町22-1 フィルパーク神楽坂天神町 2FTEL : 050-5456-0953

2025年3月、麻布十番駅から徒歩2分ほどの場所に、伝統的な日本料理と揚げ物の融合を極めた「串揚げ料理かわた」がオープンしました。

串揚げ料理 かわた 写真:お店から

5. 天角(東京・浅草橋)

<店舗情報>◆串揚げ料理 かわた住所 : 東京都港区麻布十番1-6-9 ARUGA22 7FTEL : 050-5596-2799

2025年4月、浅草橋駅を出てすぐの場所にこだわりの牛丼を提供する「天角」がオープンしました。落語家の二代目林家木久蔵さんが手掛けるお店です。

天角 出典:中目のやっこさんさん

6. The Stairs(大阪・北新地)

<店舗情報>◆天角住所 : 東京都台東区浅草橋1-16-3 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年4月、北新地駅から徒歩4分ほどの場所にある堂島ビルの屋上に、ルーフトップバー「The Stairs」がオープンしました。

The Stairs 写真:お店から

7. LAPIS・COLORE(東京・代官山)

<店舗情報>◆The Stairs住所 : 大阪府大阪市北区堂島1-3-31 堂島ビル RFTEL : 050-5596-4904

2025年4月、代官山駅から徒歩5分ほどの場所に、鉄板焼き×イタリアンをコンセプトにした隠れ家レストラン「LAPIS・COLORE」がオープンしました。

LAPIS・COLORE 写真:お店から

8. THE TENDER HOUSE DINING(東京・白金台)

<店舗情報>◆LAPIS・COLORE住所 : 東京都渋谷区代官山町7-2 ベルビュー代官山 2FTEL : 050-5456-0959

白金台プラチナ通りのレストラン「THE TENDER HOUSE DINING」が10周年を迎える今年、リニューアルオープン。「&nature(アンド ネイチャー)」をコンセプトに、自然の息づかいを感じる空間と、家族や仲間との会話を楽しむために考えられたシェアスタイルの料理へとアップデートされました。

THE TENDER HOUSE DINING 写真:お店から

9. 立食 型破離(東京・神泉)

<店舗情報>◆THE TENDER HOUSE DINING住所 : 東京都港区白金台4-19-16TEL : 050-5589-5065

学芸大学「立呑み 鉄砲玉」や自由が丘「立呑み中華 起率礼(きりつれい)」と、大繁盛の立ち飲み業態を展開する「株式会社シゲキがほしい」が、2025年4月に新業態となる「立食 型破離(かたやぶり)」をオープンしました。

立食 型破離 写真:お店から

10. おでん割烹 菜を、(京都・烏丸)

<店舗情報>◆立食 型破離住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-15-7 アネックスサクマTEL : 03-4400-8973

2025年3月、烏丸駅から徒歩4分ほどの場所に、ほっこり幸せになるおいしいおでんを提供する「おでん割烹 菜を、」がオープンしました。

おでん割烹 菜を、 出典:moe.grumenさん

<店舗情報>◆おでん割烹 菜を、住所 : 京都府京都市中京区十文字町455TEL : 不明の為情報お待ちしております

