ロックバンド・B’zが、シチズン時計の新作コレクション『UNITE with BLUE』のCMソングとして、新曲「INTO THE BLUE」を書き下ろしたことが、15日に発表された。楽曲を使用したCM動画は、『呪術廻戦』『「進撃の巨人」The Final Season』『チェンソーマン』などを手がけるアニメーションスタジオ・MAPPAが制作し、YouTubeにて公開されている。『UNITE with BLUE』は、“静寂の海”をテーマに、構造色文字板を用いた全7モデルのブランド横断コレクション。『シチズン エクシード』『シチズン アテッサ』『シチズン プロマスター』『シチズンコレクション』『シチズン クロスシー』『シチズン エル』の6ブランドから、数量限定で6月5日に発売される。