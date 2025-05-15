・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６３．１５ドル（－０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１８８．３ドル（－５９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３２２２．６セント（－６４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５０８．７５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６７．００セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．４１（－２．１２）

出所：MINKABU PRESS