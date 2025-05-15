１４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．１５ドル（－０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８８．３ドル（－５９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２２．６セント（－６４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．７５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．００セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４１（－２．１２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６３．１５ドル（－０．５２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８８．３ドル（－５９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２２２．６セント（－６４．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０８．７５セント（＋７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３８．５０セント（＋２．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．００セント（－０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．４１（－２．１２）
出所：MINKABU PRESS