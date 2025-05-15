Ç¯¼ý¤Ç¤âŽ¤Æ¯¤Êý¤Ç¤âŽ¤¶ÐÌ³ÃÏ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄŽ¢ÀäÂÐ¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤²ñ¼ÒŽ£¤ò¸«È´¤¯ÌÌÀÜ»þ¤ÎµÕ¼ÁÌä
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¹¿ôÈþÊÝ¡Ø¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±Î½¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤«¡×¤â»Ø¿Ë¤Ë¤Ê¤ë
Æ±Î½¤ÎÆÃÄ§¤äÂ°À¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ç¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¿Íºà¤ÎÆÃÄ§¤äÂ°À¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í¥½¨¤ÊÆ±Î½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ±Î½¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¤«¡×¤â1¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ÎÍ×°ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Å¬¤·¤¿´Ä¶¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼«Ê¬¤¬¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡Û
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤Ë´¶¤¸¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ±Î½¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë²¹ÅÙº¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡Û
¼«Ê¬¤¬Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ÏÎä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®°Õ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÆ±Î½¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Û
ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢À®Ä¹¤ÎÊý¸þÀ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¤¤ë´Ä¶¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡×¤òÃÎ¤ë
¤È¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¿Í»ö¤ò°ì¿Í¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¡Ö³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Í»ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÎÆ±Î½¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÂà¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
A¼Ò¤Ç¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥»¡¼¥ë¥¹¤Î½¸¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤¯¤È¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢»É·ã¤ò´¶¤¸¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢»Å»ö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»ö¶È¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬»Å»ö¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë
¡¦»ö¶È¤ÎÊý¸þÀ¤¬¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÀ®²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤
¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤Ï¡¢»ö¶È¤ÎÊý¸þÀ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹´ü°Ê¹ß¤Î´ë¶È¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢»ö¶È¥Ô¥Ü¥Ã¥È¡Ê»ö¶È¤ÎÂçÉý¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÁÏ¶È´ü¡¢PMF¡Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡§¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»Ô¾ì¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡ËÁ°¤Î´ë¶È¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬µ¯¤³¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤òÃÎ¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬·ç¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î·èÃÇ¡É¤Ï¸å²ù¤¹¤ë
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å¾¿¦¤ò»Ö¤¹Êý¡¹¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¿Í»ö¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å¾¿¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¼«¤é¤¬ÁªÂò¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¡×¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤½¤¦²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢ÌÌÀÜ¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë´ë¶È¤Î¼ÂÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀµ³Î¤Ë¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁªÂò¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼êË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë°Õ»×·èÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢·èÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡¢Æþ¼Ò¤·¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æþ¼Ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¹¤é¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ°Õ»×·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç·è¤á¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ»×·èÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤¬·ç¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Î·èÃÇ¤ÏÉ¬¤º¸å²ù¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°Õ»×·èÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÌÌÀÜ¤Ç¿Ò¤Í¤ë
Å¾¿¦³èÆ°¤Ç¼ý½¸¤·¤¿¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦A¼Ò¤Î°õ¾Ý¤Ï¤è¤¤¤±¤ì¤É¡¢Â¾¤Î²ñ¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¦B¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¾ðÊó¡ÊÎã¡§ÁÈ¿¥Ê¸²½¤äº£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ë¤ò½½Ê¬¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢Â¾¤Î¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÉÔÂ¤äÉÔÌÀÎÆ¤ÊÉôÊ¬¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤é¡¢Áª¹Í¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¯¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÌÀÜÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ï´ë¶È¤È¸õÊä¼ÔÁÐÊý¤¬¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¾ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÎÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿´¾Ú¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤±¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°Õ»×·èÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò°ìµ¤¤Ë¼ý½¸¤·¤è¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤ÇÌÌÀÜ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ÅÍ×¤ÊÊ¬´ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Õ»×·èÄê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¿Ò¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡ÈÌÌÀÜ´±¤ÎÂ°À¡É¤Ç¼ÁÌä¤òÊÑ¤¨¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Áª¹Í¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¡ÖÃ¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌÌÀÜ´±¤¬¿Í»ö¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌò°÷¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤ä³ÑÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¿Í»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä
¿Í»ö¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Êµ»½ÑÅª¤ÊÏÃ¤ä¼ÂÌ³Åª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊ¸²½¤äÁ´ÂÎÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤Êý¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦Æþ¼Ò¤ò·è¤á¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤é¤Î¼ÁÌä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä
Å¾¿¦¤·¤¿¤éÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ï¡¢¶á¤¤Ì¤Íè¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤¦³èÌö¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Î²ÝÂê¤äÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¹½À®¤ä¡¢¤ªº¤¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦º£²ó¤ÎºÎÍÑ¤Ç´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼ÁÌä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î²ò·è¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Æ¤ë¤«¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤¤¤¤
£Ìò°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä
Ìò°÷¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤ë¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ê¬Ìî¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤äÊý¸þÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÁªÂò¤òÈò¤±¤ë
ÆÃ¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¯¥é¥¹°Ê¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤Ï¡¢»ö¶È¤äÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤Æ¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤òÃÎ¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¸æ¼Ò¤Î²ÝÂê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡¢²¿¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ò·è¤µ¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼«Á³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡ÖºÇ¶á¡¢¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¦¡Ö¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢²£¤ÎÏ¢·È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£¡ÖÆþ¼ÒÁ°¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤¬Æþ¼Ò¸å¤ËÌµ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤¦¤·¤¿²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¤½¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤ò²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤äÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·úÀßÅª¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë´ë¶È¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤½¤Î´ë¶È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ¼ÒÁ°¤Ë´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¸À¸ì²½¤·¤¿¡ÖÁª¤Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤¬¤½¤Î²ñ¼ÒÆâ¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£·×²èÅª¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü
¡Ê3¡Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
·èÃÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î3¥«·î¡¢È¾Ç¯¡¢1Ç¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð´üÂÔ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ð½à¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ã¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¸å¡¹Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Æþ¼Ò¸å¤Ë¡Ö¼ÂºÝ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¥º¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»öÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çº¤ßÈ´¤¤¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë°Õ»×·èÄê¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢´¶¾ð¤äÄ¾´¶¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÊý¤Ë¡Ö¤¨¤¤¤ä¡ª¡×¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï·×²èÅª¤Ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
----------
¿¹¿ô ÈþÊÝ¡Ê¤â¤ê¤«¤º¡¦¤ß¤Û¡Ë
Your PatronumÂåÉ½¼èÄùÌò
ÂçºåÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¤òÂ´¶È¡£¿·Â´¤Ç¥¸¥§¥¤¥¨¥¤¥·¡¼¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢ºÇÇ¯¾¯¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Âè°ì»Ò½Ð»º¸å¤â¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤Î¤Þ¤ÞÉü¿¦¡£»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤â¡¢É×¤Î°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤ËÀäË¾¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤·¡¢NTT¥É¥³¥â¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¿Í»ö¤ò·Ð¸³¡£2024Ç¯¡¢Your Patronum¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÁÈ¿¥¡¦¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡ÊYour PatronumÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹¿ô ÈþÊÝ¡Ë