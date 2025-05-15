１５日の主なマーケットイベント １５日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・小売売上高

２１：３０ 米・小売売上高（除自動車）

２１：３０ 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長がカンファレンスで講演

２２：１５ 米・鉱工業生産

２２：１５ 米・設備稼働率

２３：００ 米・ＮＡＨＢ（全米住宅建設業者協会）住宅市場指数

２３：００ 米・企業在庫



○決算発表・新規上場など



決算発表：日清粉Ｇ<2002>，アルフレッサ<2784>，キオクシア<285A>，すかいＨＤ<3197>，飯田ＧＨＤ<3291>，トリドール<3397>，レゾナックＨＤ<4004>，日産化<4021>，電通Ｇ<4324>，エーザイ<4523>，サイバー<4751>，浜ゴム<5101>，ブリヂストン<5108>，住友ゴ<5110>，京都ＦＧ<5844>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，荏原<6361>，堀場製<6856>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，朝日インテク<7747>，アシックス<7936>，クレセゾン<8253>，三菱ＵＦＪ<8306>，みずほ<8411>，三菱ＨＣキャ<8593>，第一生命<8750>，Ｔ＆Ｄ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：ウォルマート，アプライドマテリアルズ，アリババ集団



出所：MINKABU PRESS