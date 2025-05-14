英国ファッション評議会が若手育成プログラム「NEWGEN」の新年度メンバーを発表

英国ファッション評議会（以下BFC）が、新進デザイナー育成プログラム「NEWGEN」の2025〜2026年度メンバーを発表した。

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同プログラムは、BFCが1993年に創設した育成プログラム。ロンドンを拠点とする若手デザイナーに、主にビジネス面での支援を行ってきた。プログラムでは、資金調達やショー開催の補助、セールス支援や経営の専門家によるメンタリングを提供。候補者は、コレクションの独自性やサステナビリティ・DEIへの取り組み、経営力などを基準に審査される。過去のメンバーには、アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）やキム・ジョーンズ（Kim Jones）、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）らが名を連ねる。

今回は、機能性とエレガンスを両立したアクティブウェアで知られるジョアンナ・パーヴ（Johanna Parv）や、LVMHプライズ2023のファイナリストでもあるアーロン・エッシュ（Aaron Esh）などが、前回に引き続き選出。そのほか初参加として、紙を用いた幾何学的な服作りで注目を集めるデザインデュオ「アレッタ（ALETTA）」などが選ばれた。

同プログラムの支援のもと、メンバーはロンドンファッションウィークでコレクションを発表する予定となっている。

■「NEWGEN 2025/26」参加ブランド一覧（*付きは初選出）

Aaron Esh

Aletta *

Charlie Constantinou

Derrick

Ewusie *

Johanna Parv

Karoline Vitto

Kazna Asker

Liza Keane *

Lueder

Louther *

Oscar Ouyang *

Octi *

Pauline Dujancourt

Steve O Smith

The Ouze *

The Winter House

Tolu Coker

Yaku