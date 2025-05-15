日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比500円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40521.87円 ボリンジャーバンド3σ
38847.78円 ボリンジャーバンド2σ
38128.13円 14日日経平均株価現物終値
37857.15円 200日移動平均
37840.00円 5日移動平均
37640.00円 15日夜間取引終値
37210.00円 一目均衡表・転換線
37173.69円 ボリンジャーバンド1σ
37023.60円 75日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35499.60円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
34417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33825.51円 ボリンジャーバンド-1σ
32151.42円 ボリンジャーバンド2σ
30477.33円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40521.87円 ボリンジャーバンド3σ
38847.78円 ボリンジャーバンド2σ
38128.13円 14日日経平均株価現物終値
37857.15円 200日移動平均
37840.00円 5日移動平均
37640.00円 15日夜間取引終値
37210.00円 一目均衡表・転換線
37173.69円 ボリンジャーバンド1σ
37023.60円 75日移動平均
35630.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35499.60円 25日移動平均
34720.00円 一目均衡表・基準線
34417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33825.51円 ボリンジャーバンド-1σ
32151.42円 ボリンジャーバンド2σ
30477.33円 ボリンジャーバンド3σ
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