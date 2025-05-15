　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比500円安の3万7640円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40521.87円　　ボリンジャーバンド3σ
38847.78円　　ボリンジャーバンド2σ
38128.13円　　14日日経平均株価現物終値
37857.15円　　200日移動平均
37840.00円　　5日移動平均
37640.00円　　15日夜間取引終値
37210.00円　　一目均衡表・転換線
37173.69円　　ボリンジャーバンド1σ
37023.60円　　75日移動平均
35630.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
35499.60円　　25日移動平均
34720.00円　　一目均衡表・基準線
34417.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
33825.51円　　ボリンジャーバンド-1σ
32151.42円　　ボリンジャーバンド2σ
30477.33円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース