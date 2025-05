＆TEAMが大丸神戸店の香水イベントのアンバサダーに就任　ニッチフレグランス8ブランドが登場

大丸神戸店が、フレグランスの祭典「カレ ド パルファム(carré de parfum)」を5月21日から27日まで開催する。日本をはじめアジアや欧米から多彩なニッチフレグランスを揃え、9人組グローバルグループ &TEAMをアンバサダーに起用した。

「香りの広場」を意味するカレ ド パルファムは、世界各国のニッチフレグランスを販売。香りを通して各ブランドの個性や魅力を体験することができる。昨年5月に大丸東京店で初開催し、昨年9月には大丸梅田店で実施した。

第3回目となる今回は、大丸神戸店に会場を移し、8ブランド・78種類の香りを展開。2006年にフランシス クルジャンが創設した「インダルト パリ(INDULT PARIS)」、1920年代のニューヨークで誕生した「シロ(CIRO)」、ドイツ発のルームフレグランスブランド「リナーリ(LINARI)」、メイドインジャパンのボタニカルパフューム「セントオブヨーク(SCENT OF YORK.)」、お茶の香りを展開する香港発フレグランスブランド「ワンデイ(ONE DAY)」、世界を旅する都市の香りを揃える日本発「ボドゥール(Boodeur)」、ニューヨーク在住の日本人彫刻家が立ち上げた「ワットウイドゥ イズ シークレット(WHAT WE DO IS SECRET)」、クラシック音楽を香りへと昇華させた「ラニュイ パルファン(La Nuit parfum)」が登場する。

アンバサダーを務める&TEAMのキャンペーンも用意。期間中、カレドパルファムで1万5000円以上の購入者に、&TEAMブックマーク(10枚1セット)を数量限定で配布する。&TEAMのヴィジュアルとサイン入りのパネルも登場する。

◾️「カレ ド パルファム」

期間:2025年5月21日(水)〜27日(火)

会場:大丸神戸店1階メインステージ横特設会場

所在地:兵庫県神戸市中央区明石町40

営業時間:10:00〜20:00

◾️カレ ド パルファム:公式サイト