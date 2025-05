◆ME:I、“グップラデジタルサポーター”就任

【モデルプレス=2025/05/15】11人組ガールズグループME:I(ミーアイ)が、日本テレビ系のキャンペーン「Good For the Planetウィーク(グップラ)」の“グップラデジタルサポーター”に就任。このたび、ME:Iからコメントが寄せられた。2024年4月にデビューし、1年目にして「NHK紅白歌合戦」に出場を果たしたME:Iが、2024年に引き続き「Good For the Planetウィーク」に参加。SNSなどのデジタル面からウィークを盛り上げる“グップラデジタルサポーター”として、さまざまな企画に登場する。

◆ME:I、オリジナルダンス考案

◆Good For the Planetウィークとは

◆ME:Iインタビュー

さらに、動画を見ると二酸化炭素削減につながる「これ見て!アマモを増やそう動画」も実施。動画の再生回数に応じてアマモの苗をウィーク終了後に植えることで、動画を見た1人1人のアクションが実際にアマモを増やすことにつながり、地球にいいことに貢献できる試みを実施する。「アマモ」とは、二酸化炭素を吸収・貯留して温暖化の緩和に役立つとして、近年注目を集めている海草。2025年はこの「アマモ」の認知を上げながら、実際に増やす活動に取り組む。同動画では、サポーターの4人で作る授業形式の動画「桝先生と柚乃カズめるるの地球にいい授業〜海に森ができる!?アマモのすごさ!〜」と、ME:Iの「グップラオリジナルME:Iとゆらゆらアマモダンス」を公開。「桝先生と柚乃カズめるるの地球にいい授業〜海に森ができる!?アマモのすごさ!〜」では、桝太一が先生となり、カズレーザー、生見愛瑠、永尾柚乃が生徒として参加し、アマモの重要性や役割が面白く理解できる授業を展開する。ME:Iも自身の楽曲「Click」と「MUSE」に合わせて、メンバーが「アマモの働き」をイメージした「ME:Iとゆらゆらアマモダンス」を考案。ダンスの中には、メンバーが命名した「アマモの舞」「アマモフラワー」など、アマモにまつわる振り付けがたっぷり盛り込まれている。ダンスの振り付けがどんな「アマモの働き」を表現しているのか、ME:Iが説明することで、アマモについて楽しく知ることができる企画となっている。サポーターに就任したME:Iは「去年はデビューの年にも関わらずデジタルサポーターに就任させていただくことができて本当に嬉しかったのですが、1年経ってまたこうした役を務めさせていただくことになって本当に光栄です」とコメント。また、「グップラ」の「今、できることを続けていく」にちなみ、毎日欠かさず行っていることを問われると、RAN(石井蘭)は「歯磨き粉や食器洗い用の洗剤とかもできるだけ少量で使うようにしています。また、お風呂の水をすぐに抜かないで洗濯に使うなど無駄にならないように生活しています」と日頃から工夫していることを明かした。Good For the Planetウィーク、通称「グップラ」は、地球のため、未来のために持続可能な取り組み=「グップラ」なことを提案し、視聴者とともに「地球のため、未来のため、より良い暮らしのために今できること」を考えていくキャンペーン。SDGs(持続可能な開発目標)の17項目を中心とした自然環境の保全や気候変動問題、健康と福祉、教育、貧困や飢餓、ジェンダー平等など多岐にわたるテーマを、情報・バラエティー・スポーツ・報道番組など「オール日テレ系」番組で、視聴者と一緒に考えていく。(modelpress編集部)Q.グップラデジタルサポーターとして選ばれた感想や意気込みは?ME:I:去年はデビューの年にも関わらずデジタルサポーターに就任させていただくことができて本当に嬉しかったのですが、1年経ってまたこうした役を務めさせていただくことになって本当に光栄です。また改めて意識を高めていきたいなと思いました!頑張ります!Q.昨年に続き2回目と聞いた時、どんな気持ちでしたか?ME:I:改めて環境に優しく、アーティストである前に、地球に優しい人でありたいなと思いました。Q.「グップラ」は「地球にいいこと」「人にいいこと」を指しますが、デジタルサポーターを務めてから生活が変化した部分はありますか?KEIKO(清水恵子):ゴミを出さないように意識しています。最近、コーヒーが好きなんですが、マイタンブラーを買って、それをいつも持ち歩いています。KOKONA(佐々木心菜):私も去年のグップラの活動がきっかけで、タンブラーを使っています。Q.最近おすすめの地球にいいこと・グップラなことは?SHIZUKU(飯田栞月):ゴミの分別をすごく細かく分けていて、プラスチックでもラベルとキャップは別々にするとか、細かい分別を毎日徹底して活動しています。MOMONA(笠原桃奈):みんなで声をかけあってやっています。それぞれ持っている知識が違うので、みんなが知っていることを共有しあって、間違っていることがあれば「これじゃないよ」と遠慮なく言って分別しています。マネージャーさんも含めて声をかけあってやっています。Q.グップラでは「今、できることを続けていく」ことが大切ですが毎日欠かさず行っているルーティンがあれば教えてください。RAN:私は歯磨き粉や食器洗い用の洗剤とかもできるだけ少量で使うようにしています。また、お風呂の水をすぐに抜かないで洗濯に使うなど無駄にならないように生活しています。Q.2年目のデジタルサポーターにかける意気込みを教えてください。RAN:2年目に突入して、さらに成長したME:Iで今年も頑張らせていただきたいと思います!みんな頑張るぞ!