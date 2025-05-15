¥ß¥Í¥Ù¥¢²ñÄ¹Ž¤Ž¢¹Ôµ·¤¬°¤¤Ž£¤È¥ä¥²¥ª¤òÄËÎõÈãÈ½
¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¤Î³¾ÂÍ³µ×²ñÄ¹CEO¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥ä¥²¥ª¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡Ê»£±Æ¡§º£¾ÍÍº¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤¦¡×¡£¤½¤¦¶¯Ä´¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¹ñµð¡Ê¥ä¥²¥ª¡Ë¤Ë¤è¤ë¼Ç±ºÅÅ»Ò¤Ø¤Î¡ÈÆ±°Õ¤Ê¤Çã¼ý¡É¤Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤¿¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¡£´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1³ô5500±ß¤Ç5·î2Æü¤ËTOB ¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥ä¥²¥ª¤Ï5·î9Æü¡¢½¾Íè¤Î1³ô5400±ß¤«¤é6200±ß¤Ø¤È²Á³Ê¤òÄß¤ê¾å¤²¤ÆTOB¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¡£ÁèÃ¥Àï¤ÎÍÍÁê¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¤Î³¾ÂÍ³µ×²ñÄ¹CEO¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
Èó¾ï¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿
¡½¡½¥ä¥²¥ª¤ÏTOB²Á³Ê¤ò6200±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥ä¥²¥ª¤Ï¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê²ÁÃÍ¤ä¥ê¥¹¥¯¤ÎÄ´ºº¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£Èà¤é¤â¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÏÑ¤Ë¤ÏÁ±´ÉÃí°ÕµÁÌ³¡ÊÁ±ÎÉ¤Ê´ÉÍý¼Ô¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
6000±ß¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¡£º£¡¢ÂæÏÑ¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥²¥ª¤ÏÆüËÜ±ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´ð½à¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê²Á³Ê¤Îº¬µò¤Ï¡Ë»ä¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
»ä¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ä¥²¥ª¤Ï³°°ÙË¡¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢TOB¤ò»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿½ÀÁ¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤ÇÃÍÃÊ¤À¤±¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¸øÀµ¤Ê³ô¼°»Ô¾ì¤ò¤æ¤¬¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß¤Î³¾Â²ñÄ¹CEO¡Ê»£±Æ¡§º£¾ÍÍº¡Ë
¤½¤¦¸ì¤ë¤È¡¢³¾Â²ñÄ¹¤Ï¥ä¥²¥ª¤Î¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±ÆÏ½Ð½ñ¡ÊÁ´51¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Î°ìÉô¥³¥Ô¡¼¤òµ¼Ô¤Ø¤È¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î32¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡³°°ÙË¡¤Ë¤è¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜÂ¦¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò5·î9Æü»þÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡¢½àÈ÷¤¬¤Ç¤¼¡ÂèÂ®¤ä¤«¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤¬¡¢ÂÔµ¡´ü´Ö¤Ï5¥«·î¤Þ¤Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡¡£¿³ºº¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏTOB¤ÎÅ±²ó¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¡½¡½¤Ê¤É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢³¾Â²ñÄ¹¤Ïµ¼Ô¤Ë²¿¤ò¸ì¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¡ÖÂæÏÑ¥ä¥²¥ª¤ò¡Ö¹Ôµ·¤¬°¤¤¡×¤È¥ß¥Í¥Ù¥¢¥ß¥Ä¥ß²ñÄ¹¤¬ÌÔÈãÈ½¡ª³°°ÙË¡¤Îµö²ÄÂÔ¤¿¤º¡ÈÆ±°Õ¤Ê¤TOB¡É¤Î¶¯¹Ô¤ËÊ°³´¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ï¿µ½Å¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÀÐÀî ÍÛ°ì ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë