°æ¥Î¸¶²÷É§¤¬¼ÒÆâ¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉôÎ©¤Á¾å¤²¤«¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËSnow ManÌÜ¹õÏ¡¤Î´üÂÔ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µåµ»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£µ£°ºÐ¤òÁ°¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤Ï£´·î¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦£Ê£±Àîºê£Æ¤ÎÂè£±£·Àá¡Ê£µ·î£±£¸Æü¡¢Åù¡¹ÎÏ¡Ë¤Î£ÃÂçºåÀï¤Ç´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÃæÂ¼·û¹ä¤¯¤ó¤È¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ»Ïµå¼°¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡¡Îý½¬¤·¤Æ¤ë¤¼¡ª¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£Àîºê£Æ¤Î£Ï£Â¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¤ÎÃæÂ¼·û¹ä»á¡Ê£´£´¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡£¤À¤À¤Ã¹¤¤¼ÇÀ¸¤Ç°ì¿Í¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê£Æ¤â£´·î¡¢¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç°æ¥Î¸¶¤òÂè£±£·Àá¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·¤¯¤ÈÈ¯É½¡£ÃæÂ¼»á¤Ï°æ¥Î¸¶¤È¡Ö·Ò¤¬¤ê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°æ¥Î¸¶¤âÆ±»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·û¹ä¤¯¤ó¡×¤È¡Ö¤¯¤ó¡×É½µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸À¤Î¶á¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢ÂîµåÉô¤À¤Ã¤¿¡£±¿Æ°¿À·Ð¤¬È´·²¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢£²£°£ô£è¡¡£Ã£å£î£ô£õ£ò£ù¡Ê¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¤Î£Ø¤ËÀîºê£Æ¤Î¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤äÀîºê£Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£ºÇ¶á¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÀîºê£Æ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò»Ï¤á¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÎý½¬¤ä»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ºÇ¶á¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤³¤ì¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°æ¥Î¸¶¤¬à¥¥ã¥×¥Æ¥óá¤òÌ³¤á¤Æ£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤òÈ¯Â¤µ¤»¤ë¤³¤È¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÀª¤Ç¤Ï£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£²£³Ç¯£³·îÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö±ê¤ÎÂÎ°é²ñ£Ô£Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢£²£°Ëç¤ÎÅª¤òÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë·â¤ÁÈ´¤¯´ë²è¡Ö¥¥Ã¥¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤È¤Ê¤ë£¹£¸ÉÃ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥Ã¥·¤ä¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¤é¤ËÂ³¤¯£µ¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÉô¤¬È¯Â¤¹¤ì¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£