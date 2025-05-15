R・マドリーvsマジョルカ スタメン発表
[5.14 ラ・リーガ第36節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 ハコボ・ラモン
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 16 エンドリッキ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 38 David Jiménez
DF 48 Mario Rivas
MF 36 Chema Andrés
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 32 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 28 ヤン・サラス
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
※28:30開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 ハコボ・ラモン
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 38 David Jiménez
DF 48 Mario Rivas
MF 36 Chema Andrés
FW 30 ゴンサロ・ガルシア
FW 44 Víctor Muñoz
監督
カルロ・アンチェロッティ
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 32 ダビド・ロペス
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 28 ヤン・サラス
FW 30 マルク・ドメネク
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります