嵐、「急上昇ランキング」TOP10を独占 5・6に2026年春頃に開催のコンサートツアーをもってのグループ活動終了を発表【オリコンランキング】
5月15日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」では、TOP10を嵐作品が独占した。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
嵐は、5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で2026年春頃にコンサートツアーの開催を発表。同ツアーをもってグループ活動の終了も発表し、楽曲の再生数が急上昇した。
1位には2000年11月にCDシングルが発売された「感謝カンゲキ雨嵐」が上昇率312.2%でランクイン。さらに2位に「ワイルド アット ハート」、3位に「truth」、4位に「Troublemaker」、5位に「GUTS！」、6位に「A・RA・SHI」、7位に「Monster」、8位に「カイト」、9位に「One Love」、10位に「Happiness」がランクインしている。
■オリコン週間ストリーミング急上昇ランキングTOP10（2025年5月19日付）
1位：312.2% 嵐「感謝カンゲキ雨嵐」（2019年11月3日配信開始）
2位：152.1% 嵐「ワイルド アット ハート」（2019年11月3日配信開始）
3位：147.3% 嵐「truth 」（2019年10月9日配信開始）
4位：145.5% 嵐「Troublemaker」（2019年11月3日配信開始）
5位：144.1% 嵐「GUTS ! 」（2019年11月3日配信開始）
6位：138.9% 嵐「A・RA・SHI」（2019年10月9日配信開始）
7位：135.4% 嵐「Monster」（2019年10月9日配信開始）
8位：131.2% 嵐「カイト」（2020年12月11日配信開始）
9位：129.8% 嵐「One Love」（2019年11月3日配信開始）
10位：120.7% 嵐「Happiness」（2019年10月9日配信開始）
※【主なトピック】5月6日に 2026年春頃に開催するコンサートツアーをもってグループでの活動終了を発表
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月19日付：集計期間：2025年5月5日〜5月11日）＞
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
嵐は、5月6日にファンクラブ会員サイト「FAMILY CLUB」内で2026年春頃にコンサートツアーの開催を発表。同ツアーをもってグループ活動の終了も発表し、楽曲の再生数が急上昇した。
1位には2000年11月にCDシングルが発売された「感謝カンゲキ雨嵐」が上昇率312.2%でランクイン。さらに2位に「ワイルド アット ハート」、3位に「truth」、4位に「Troublemaker」、5位に「GUTS！」、6位に「A・RA・SHI」、7位に「Monster」、8位に「カイト」、9位に「One Love」、10位に「Happiness」がランクインしている。
1位：312.2% 嵐「感謝カンゲキ雨嵐」（2019年11月3日配信開始）
2位：152.1% 嵐「ワイルド アット ハート」（2019年11月3日配信開始）
3位：147.3% 嵐「truth 」（2019年10月9日配信開始）
4位：145.5% 嵐「Troublemaker」（2019年11月3日配信開始）
5位：144.1% 嵐「GUTS ! 」（2019年11月3日配信開始）
6位：138.9% 嵐「A・RA・SHI」（2019年10月9日配信開始）
7位：135.4% 嵐「Monster」（2019年10月9日配信開始）
8位：131.2% 嵐「カイト」（2020年12月11日配信開始）
9位：129.8% 嵐「One Love」（2019年11月3日配信開始）
10位：120.7% 嵐「Happiness」（2019年10月9日配信開始）
※【主なトピック】5月6日に 2026年春頃に開催するコンサートツアーをもってグループでの活動終了を発表
＜クレジット：オリコン調べ（2025年5月19日付：集計期間：2025年5月5日〜5月11日）＞