ディズニープラスにマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の最新ドラマシリーズ『アイアンハート』が登場。

2025年6月25日(水)より独占配信が決定し、初回は3話同時配信されます。

ディズニープラス『アイアンハート』

配信日:2025年6月25日(水)

配信:ディズニープラス(Disney+)

世界中に衝撃と感動を巻き起こしてきたマーベル・スタジオ。

劇場映画だけでなくドラマシリーズでも革新的な作品を次々と世に送り出してきました。

その最新作『アイアンハート』が、ディズニープラスで2025年6月25日(水)より独占配信されます。

初回は3話同時配信。

物語の主人公は、若き天才発明家「リリ・ウィリアムズ」(演:ドミニク・ソーン)。

彼女は『アイアンマン』以来、最も革新的なパワードスーツを開発する存在として注目されています。

ロバート・ダウニー・Jr.からも「とても楽しみにしているし、応援しているよ!」とお墨付きを受けているキャラクターです☆

最新予告編では、リリが自作の最先端スーツをまとい、世界を駆け巡る姿が描かれ、新たなヒーロー誕生への期待が高まります。

『アイアンマン』(2008年)でトニー・スタークが作り上げたアーマースーツから始まったMCU。

それから17年、リリ・ウィリアムズという新たなヒーローが登場します。

3歳で最初の発明を成功させ、トニーの出身校でもあるマサチューセッツ工科大学に通う超天才のリリ。

彼女は生まれ持った頭脳とひらめきで、自作のガジェットやスーツを次々と生み出してきました。

予告編では、彼女が“面接”と称されるトラップを一瞬で突破し、天才的な能力を発揮するシーンが描かれます。

やがて彼女は、空を駆け、大型トラックをも止めるほどのパワーを誇るスーツで大事件に挑みます。

映像では、初披露となる純白の最新スーツも登場。

リリが“正真正銘のヒーロー”になれるのか注目が集まります。

リリ・ウィリアムズは、映画『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』(2022年)で初登場。

そのスーツデザインは、『アイアンマン』の初代スーツ「マーク1」を彷彿とさせ、公開当時はSNSでも話題となりました。

劇中では「アイアンマンのスーツだ」と追手に言われる場面や、AI「グリオ」の登場、スーツ内部視点の演出など、アイアンマンを思わせる演出が随所に盛り込まれていました。

本作には『ブラックパンサー』シリーズ監督のライアン・クーグラーも製作総指揮として参加。

リリのさらなる成長が描かれる点も見逃せません。

主演のドミニク・ソーンは、撮影直後にロバート・ダウニー・Jr.から「とても楽しみにしてる。応援してるよ」と両手でグッドサインをもらったと語っています。

「アイアンマンに恥をかかせていないと実感し、胸がいっぱいになった」とコメントし、自信をのぞかせています。

劇場公開中の映画『サンダーボルツ*』や、2026年公開予定の『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』など、さらなる拡大を続けるMCU。

新世代ヒーローたちが続々と登場する中、リリ・ウィリアムズ、アイアンハートの活躍も注目です☆

アイアンマンの意志を継ぐ若き天才ヒーロー「リリ・ウィリアムズ」の成長と活躍が楽しみですね!

ディズニープラス『アイアンハート』は2025年6月25日より独占配信です。

『アイアンハート』作品情報

ディズニープラスにて6月25日(水)より独占配信

(c) 2025 Marvel

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アイアンマンの意志を継ぐMCU新世代ヒーロー誕生!ディズニープラス『アイアンハート』 appeared first on Dtimes.