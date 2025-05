TOBE所属アーティストの三宅健さん(45)、北山宏光さん(39)、神宮寺勇太さん(27)が14日、TOBEを代表して石川県庁を訪問。TOBEは、チャリティープロジェクトを通じて得られた収益金などを、被災地支援のため石川県に寄付しました。

一人でも多くの人と未来を守っていきたいという想いからスタートした、チャリティープロジェクト『Act for HOPE to HEROes PROJECT』。Number_iの3人が作詞し、TOBE所属の全アーティストで歌う、プロジェクトのテーマソング『Be on Your side』を通じ、楽曲配信や、シングルCD販売、復興チャリティーイベントを行ってきました。

音楽収益合計9730万6798円と、TOBEの寄付金5000万円を合わせた、1億4730万6798円を、令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨で被災された方の支援のため、石川県に全額寄付したということです。