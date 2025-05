大森靖子が、8月23日より9都市を回るツアーを開催することを発表した。四天王バンド編成や大森靖子とsugarbeansからなる自由字架編成、それに千ヶ崎 学が加わった編成、真骨頂である弾語り等、公演により編成を変えて各地行脚する・編成もさることながら、大森靖子のライブは特に毎公演全く異なった内容になるという。ツアーチケットは、5月16日21時よりオフィシャルHP先行がスタートする。今回は5月末に公式ファンクラブが終了する事からFC限定はなく、どなたでもお申込み可能とのことだ。

ツアー情報



大森靖子<音羽楽園TOUR 2025>https://oomoriseiko.info/live/tour.php?id=1002792&fdate=2025-08-23&ldate=2025-10-022025年8月23日(土)広島・LIVE VANQUISH[四天王バンド編成]Key sugarbeans / G. 堀崎 翔 / B. 千ヶ崎 学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per 宇城茉世8月24日(日)福岡・DRUM LOGOS[四天王バンド編成]Key sugarbeans / G. 設楽博臣 / B. 千ヶ崎 学 / Dr.張替智広 / Cho, Per 宇城茉世8月31日(日)北海道・札幌PENNYLANE24[編成]大森靖子 × sugarbeans9月5日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール[四天王バンド編成]Key sugarbeans / G. 設楽博臣 / B. 千ヶ崎 学 / Dr.張替智広 / Cho, Per 宇城茉世9月6日(土)京都・磔磔[自由字架編成]大森靖子 × sugarbeans × 千ヶ崎 学9月7日(日)大阪・なんばHatch[四天王バンド編成]Key sugarbeans / G. 設楽博臣 / B. 千ヶ崎 学 / Dr.張替智広 / Cho, Per 宇城茉世9月20日(土)石川・金沢EIGHT HALL[編成]大森靖子×sugarbeans9月21日(日)富山MAIRO[編成]大森靖子10月2日(木)東京・Zepp DiverCity(TOKYO)[四天王バンド編成]Key sugarbeans / G. 設楽博臣 / B. 千ヶ崎 学 / Dr.張替智広 / Cho, Per 宇城茉世[チケット]■オフィシャルHP先行販売券種:アルティメットVIP、VIP、一般チケット5月16日(金)21:00〜5月25日(日)23:59https://eplus.jp/oomoriseiko25-hp/■オフィシャルHP2次先行販売券種:アルティメットVIP、VIP、一般チケット5月30日(金)11:00〜6月8日(日)23:59https://eplus.jp/oomoriseiko25-hp/■プレオーダー販売券種:一般チケット6月14日(土)11:00〜6月22日(日)23:59https://eplus.jp/oomoriseiko25/■一般発売販売券種:一般チケット、学割チケット7月5日(土)10:00〜ヽ童演券種・アルティメットVIPチケット:\30,000(最優先入場/終演後特典会+特典付き/ドリンク代別/税込)★終演後特典会:サイン入りTシャツお渡し、チェキ撮影&プレミアムVIPパス(宛名付き)サイン特典会・VIPチケット:\10,000(優先入場/入場時デコチェキお渡し/ドリンク代別/税別)・一般チケット \5,000(スタンディング/整理番号付/税込/ドリンク代別)・学割チケット \3,000(スタンディング/整理番号付/税込/ドリンク代別)*入場時、学生証をご提示頂きます。△覆鵑Hatch / Zepp DiverCity(TOKYO) 公演券種・アルティメットVIPチケット:\30,000(1Fスタンディング/最優先入場/終演後特典会+特典付き/ドリンク代別/税込)★終演後特典会:サイン入りTシャツお渡し、チェキ撮影&プレミアムVIPパス(宛名付き)サイン特典会・VIP(宛名入りチェキ付き優先チケット):\10,000(1Fスタンディング/優先入場/入場時デコチェキお渡し/ドリンク代別/税別)・一般チケット 2F指定 \5,000(全指定/税込/ドリンク代別)・一般チケット 1Fスタンディング \5,000(スタンディング/税込/ドリンク代別)・学割チケット 2F指定 \3,000(全指定/税込/ドリンク代別)・学割チケット 1Fスタンディング \3,000(スタンディング/税込/ドリンク代別)*入場時、学生証をご提示頂きます。*アルティメットVIP、VIPチケットに関して、今回FC限定チケットはございません。どなたでもお申込み頂けます。