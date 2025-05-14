FIVE NEW OLD、15周年ツアーのファイナル公演を東京国際フォーラムホールCにて開催
FIVE NEW OLDが、6月1日からスタートするツアー＜15th Anniversary Tour「FiNO is＞のファイナル公演として、9月15日に東京国際フォーラムホールCにてワンマン公演を開催することを発表した。
FIVE NEW OLDは2025年にバンド結成15周年を迎え、3月19日に15thアニバーサリーベストアルバム『FiNO is』をリリースした。＜15th Anniversary Tour FINAL「FiNO is」-New Chapter-＞と題されたこの公演は、15周年の締めくくりと共に次のフェーズへと向かうまさに「New Chapter」を感じさせる一夜になる予定で、。新旧織り交ぜたセットリストになりそうとのことだ。
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◾️HIROSHI（Vo, G）コメント
15周年のフィナーレとして、フォーラムCでワンマンを行うことになりました。新しいチャプターへ向かうために、この”FiNO is”という物語を盛大に締めくくりたいと思います。是非、遊びに来てください！
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リリース情報
発売中：https://fino.lnk.to/FiNOis
・初回限定盤（CD+DVD）￥5,800（税込）／WPZL-32197/8
・通常盤（CDのみ）￥3,300（税込）／WPCL-13645
●CD収録内容（初回限定盤 / 通常盤共通）
01. By Your Side [Re-Recorded]
02. Happy Sad
03. What's Gonna Be? [Re-Recorded]
04. Hallelujah (ABCテレビ ドラマL 「3Bの恋人」 主題歌)
05. Liberty (feat. ODD Foot Works) [Re-Recorded]
06. Don't Be Someone Else
07. Hole [Re-Recorded]
08. Light Of Hope (「ECCジュニア」 2021年生徒募集CMソング)
09. Ghost In My Place [Re-Recorded]
10. Summertime (コーセーコスメポート「サンカット®プロディフェンス」 CMソング)
11. Perfect Vacation
12. Sunshine [Re-Recorded]
13. Trickster (TVアニメ「HIGH CARD season 1」 OP主題歌)
14. Showdown (TVアニメ「HIGH CARD season 2」 OP主題歌)
15. Rhythm of Your Heart (「三菱ケミカル」 2021年CMソング)
16. Breathin’ (2021年 アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング)
17. Please Please Please [Re-Recorded]
18. Moment
19. Takes Two (SixTONES提供曲のセルフカバー)
●DVD収録内容（初回限定盤のみ）
2023年7月開催の初のホールワンマンライブ
「Painting The Town」 at LINE CUBE SHIBUYA全編22曲を収録
01.Gateway
02.Breathin’
03.Not Too Late
04.Liberty
05.Happy Sad
06.Summertime
07.Hole
08.Ghost In My Place
09.LNLY
10.Too Good To Be True
11.In/Out
12.One By One
13.Fast Car
14.Moment
15.Perfect Vacation
16.What's Gonna Be?
17.Sunshine
18.Trickster
19.By Your Side
EN1.Crying with No Sound
EN2.Don’t Be Someone Else
EN3.Please Please Please
ライブ情報
「FiNO is」-New Chapter-＞
2025年9月15日（月・祝）東京国際フォーラム ホールC
OPEN 17:00 / START 17:45
○前売りチケット（税込）
VIP席：\14,000（前方指定席確保+記念GOODS付き）
一般指定席：\7,500
学割指定席：\5,500
※6歳以上チケット必要
※学割チケット：公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書（学生証等）のご提示が必要となります。
○チケットファンクラブ先行（抽選）
申込期間：5月14日（水）22:00〜5月25日（日）23:59
https://finocrewstudio.bitfan.id/
◆＜15th Anniversary Tour「FiNO is」＞
2025年
6月1日（日）東京・新代田FEVER
6月7日（土）香川・高松DIME
6月8日（日）兵庫・神戸太陽と虎
6月14日（土）石川・金沢vanvanV4
6月15日（日）長野・長野LIVE HOUSE J
6月21日（土）宮城・仙台MACANA
6月22日（日）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
6月28日（土）神奈川・横浜BAYSIS
7月6日（日）北海道・札幌PENNY LANE 24
7月12日（土）熊本・熊本B.9 V2
7月13日（日）福岡・福岡DRUM Be-1
7月25日（金）愛知・名古屋JAMMIN'
7月26日（土）静岡・静岡UMBER
8月2日（土）岡山・岡山YEBISU YA PRO
8月3日（日）大阪・心斎橋Music Club JANUS
○前売りチケット（税込）
スタンディング：\5,500
スタンディング(学割)：\3,500
※6歳以上チケット必要／未就学児童入場不可
※Drink代別途必要
※学割チケット：公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書（学生証等）のご提示が必要となります。
○チケット一般発売中
https://linktr.ee/finoistour
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