FIVE NEW OLDが、6月1日からスタートするツアー＜15th Anniversary Tour「FiNO is＞のファイナル公演として、9月15日に東京国際フォーラムホールCにてワンマン公演を開催することを発表した。

FIVE NEW OLDは2025年にバンド結成15周年を迎え、3月19日に15thアニバーサリーベストアルバム『FiNO is』をリリースした。＜15th Anniversary Tour FINAL「FiNO is」-New Chapter-＞と題されたこの公演は、15周年の締めくくりと共に次のフェーズへと向かうまさに「New Chapter」を感じさせる一夜になる予定で、。新旧織り交ぜたセットリストになりそうとのことだ。

現在、Official Mobile Fan Club「FiNO Crew Studio」では、チケットのファンクラブ先行を受付中だ。一般指定席に加えて記念GOODSが付いたVIP席も用意されている。

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◾️HIROSHI（Vo, G）コメント
15周年のフィナーレとして、フォーラムCでワンマンを行うことになりました。新しいチャプターへ向かうために、この”FiNO is”という物語を盛大に締めくくりたいと思います。是非、遊びに来てください！

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リリース情報

『FiNO is』（読み：フィノイズ）
発売中：https://fino.lnk.to/FiNOis

・初回限定盤（CD+DVD）￥5,800（税込）／WPZL-32197/8
・通常盤（CDのみ）￥3,300（税込）／WPCL-13645

●CD収録内容（初回限定盤 / 通常盤共通）
01. By Your Side [Re-Recorded]
02. Happy Sad
03. What's Gonna Be? [Re-Recorded]
04. Hallelujah (ABCテレビ ドラマL 「3Bの恋人」 主題歌)
05. Liberty (feat. ODD Foot Works) [Re-Recorded]
06. Don't Be Someone Else
07. Hole [Re-Recorded]
08. Light Of Hope (「ECCジュニア」 2021年生徒募集CMソング)
09. Ghost In My Place [Re-Recorded]
10. Summertime (コーセーコスメポート「サンカット®プロディフェンス」 CMソング)
11. Perfect Vacation
12. Sunshine [Re-Recorded]
13. Trickster (TVアニメ「HIGH CARD season 1」 OP主題歌)
14. Showdown (TVアニメ「HIGH CARD season 2」 OP主題歌)
15. Rhythm of Your Heart (「三菱ケミカル」 2021年CMソング)
16. Breathin’ (2021年 アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング)
17. Please Please Please [Re-Recorded]
18. Moment
19. Takes Two (SixTONES提供曲のセルフカバー)

●DVD収録内容（初回限定盤のみ）
2023年7月開催の初のホールワンマンライブ
「Painting The Town」 at LINE CUBE SHIBUYA全編22曲を収録
01.Gateway
02.Breathin’
03.Not Too Late
04.Liberty
05.Happy Sad
06.Summertime
07.Hole
08.Ghost In My Place
09.LNLY
10.Too Good To Be True
11.In/Out
12.One By One
13.Fast Car
14.Moment
15.Perfect Vacation
16.What's Gonna Be?
17.Sunshine
18.Trickster
19.By Your Side
EN1.Crying with No Sound
EN2.Don’t Be Someone Else
EN3.Please Please Please

ライブ情報

◆＜15th Anniversary Tour FINAL
「FiNO is」-New Chapter-＞
2025年9月15日（月・祝）東京国際フォーラム ホールC
OPEN 17:00 / START 17:45

○前売りチケット（税込）
VIP席：\14,000（前方指定席確保+記念GOODS付き）
一般指定席：\7,500
学割指定席：\5,500
※6歳以上チケット必要
※学割チケット：公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書（学生証等）のご提示が必要となります。

○チケットファンクラブ先行（抽選）
申込期間：5月14日（水）22:00〜5月25日（日）23:59
https://finocrewstudio.bitfan.id/

◆＜15th Anniversary Tour「FiNO is」＞
2025年
6月1日（日）東京・新代田FEVER
6月7日（土）香川・高松DIME
6月8日（日）兵庫・神戸太陽と虎
6月14日（土）石川・金沢vanvanV4
6月15日（日）長野・長野LIVE HOUSE J
6月21日（土）宮城・仙台MACANA
6月22日（日）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2
6月28日（土）神奈川・横浜BAYSIS
7月6日（日）北海道・札幌PENNY LANE 24
7月12日（土）熊本・熊本B.9 V2
7月13日（日）福岡・福岡DRUM Be-1
7月25日（金）愛知・名古屋JAMMIN'
7月26日（土）静岡・静岡UMBER
8月2日（土）岡山・岡山YEBISU YA PRO
8月3日（日）大阪・心斎橋Music Club JANUS

○前売りチケット（税込）
スタンディング：\5,500
スタンディング(学割)：\3,500
※6歳以上チケット必要／未就学児童入場不可
※Drink代別途必要
※学割チケット：公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。
ご購入の方は公演日当日、身分証明書（学生証等）のご提示が必要となります。

○チケット一般発売中
https://linktr.ee/finoistour

関連リンク

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