FIVE NEW OLDが、6月1日からスタートするツアー<15th Anniversary Tour「FiNO is>のファイナル公演として、9月15日に東京国際フォーラムホールCにてワンマン公演を開催することを発表した。FIVE NEW OLDは2025年にバンド結成15周年を迎え、3月19日に15thアニバーサリーベストアルバム『FiNO is』をリリースした。<15th Anniversary Tour FINAL「FiNO is」-New Chapter->と題されたこの公演は、15周年の締めくくりと共に次のフェーズへと向かうまさに「New Chapter」を感じさせる一夜になる予定で、。新旧織り交ぜたセットリストになりそうとのことだ。

リリース情報



『FiNO is』(読み:フィノイズ)発売中:https://fino.lnk.to/FiNOis・初回限定盤(CD+DVD)¥5,800(税込)/WPZL-32197/8・通常盤(CDのみ)¥3,300(税込)/WPCL-13645●CD収録内容(初回限定盤 / 通常盤共通)01. By Your Side [Re-Recorded]02. Happy Sad03. What's Gonna Be? [Re-Recorded]04. Hallelujah (ABCテレビ ドラマL 「3Bの恋人」 主題歌)05. Liberty (feat. ODD Foot Works) [Re-Recorded]06. Don't Be Someone Else07. Hole [Re-Recorded]08. Light Of Hope (「ECCジュニア」 2021年生徒募集CMソング)09. Ghost In My Place [Re-Recorded]10. Summertime (コーセーコスメポート「サンカット®プロディフェンス」 CMソング)11. Perfect Vacation12. Sunshine [Re-Recorded]13. Trickster (TVアニメ「HIGH CARD season 1」 OP主題歌)14. Showdown (TVアニメ「HIGH CARD season 2」 OP主題歌)15. Rhythm of Your Heart (「三菱ケミカル」 2021年CMソング)16. Breathin’ (2021年 アサヒグループ食品「ミンティア」CMソング)17. Please Please Please [Re-Recorded]18. Moment19. Takes Two (SixTONES提供曲のセルフカバー)●DVD収録内容(初回限定盤のみ)2023年7月開催の初のホールワンマンライブ「Painting The Town」 at LINE CUBE SHIBUYA全編22曲を収録01.Gateway02.Breathin’03.Not Too Late04.Liberty05.Happy Sad06.Summertime07.Hole08.Ghost In My Place09.LNLY10.Too Good To Be True11.In/Out12.One By One13.Fast Car14.Moment15.Perfect Vacation16.What's Gonna Be?17.Sunshine18.Trickster19.By Your SideEN1.Crying with No SoundEN2.Don’t Be Someone ElseEN3.Please Please Please