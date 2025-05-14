今日は毎月恒例「Windows Update」の日
Windowsのセキュリティ更新プログラムやバグ修正が配信される毎月恒例のWindows Updateが行われました。2025年5月14日のWindows Updateでは、最大深刻度「緊急」の更新が7件、「重要」の更新が5件があります。
2025 年 5 月のセキュリティ更新プログラム (月例) | MSRC Blog | Microsoft Security Response Center
2025 年 5 月 のマイクロソフト月例セキュリティ更新プログラムを公開しました。既定では自動で更新されます。更新管理を行っている組織向けに、概要をブログで公開しています。ご参照の上、早期に更新の展開をお願いします。https://t.co/o3qd6wrDAF#セキュリティ #更新プログラム #マイクロソフト pic.twitter.com/svoFSXcIDG— マイクロソフト セキュリティチーム (@JSECTEAM) May 14, 2025
◆Windows 11 v24H2, v23H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
v24H2 5058411
v24H2 HotPatch 5058497
v23H2 5058405
◆Windows 10 v22H2
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5058379
◆Windows Server 2025 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
5058411
HotPatch 5058497
◆Windows Server 2022,23H2 (Server Core installationを含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2022, 5058385
Windows Server 2022 HotPatch 5058500
Windows Server 23H2, 5058384
◆Windows Server 2019 , 2016 (Server Core installation を含む)
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
Windows Server 2019, 5058392
Windows Server 2016, 5058383
◆Remote Desktop client for Windows Desktop
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-app/whats-new
◆Microsoft Office
最大深刻度：
緊急
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates
◆Microsoft SharePoint
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/officeupdates/sharepoint-updates
◆Microsoft .NET
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
なりすまし
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/dotnet
◆Microsoft Visual Studio
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
リモートでコードの実行が可能
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/visualstudio
◆Microsoft Azure
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/azure
◆Microsoft Defender
最大深刻度：
重要
最も大きな影響：
特権の昇格
関連するサポート技術情報またはサポートのWebページ：
https://learn.microsoft.com/defender
2025年5月のWindows Updateでは、既存の脆弱性情報が4件更新されています。また、新規セキュリティアドバイザリの公開はありませんが、既存のセキュリティアドバイザリが1件更新されました。
なお、Windows Updateの公開はアメリカ時間の毎月第2火曜日で、次回のアップデートは日本時間2025年6月11日(水)提供予定となっています。