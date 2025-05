【モデルプレス=2025/05/14】HIPHOP/R&Bガールズグループ・XG(エックスジー)が14日、自身初の東京ドームで「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” FINAL Landing at TOKYO DOME」を開催し、約5万人を動員。初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のファイナルを迎えた。【詳細ライブレポート】

真紅のマントを羽織ったメンバーがダンサーとともに登場し、『HESONOO & X-GENE』で開幕。続いてダンスブレイクでドーム中の視線を奪い、マントを脱いだメンバーは個性的な肌見せ衣装になり仮面をつけてダンサーたちを従える。メンバーが仮面を外すと客席のボルテージはさらに上がり、『GRL GVNG』はバンドサウンドをバックに椅子を使ってパフォーマンスした。中盤は一転、ピンクを基調にした衣装に着替えたメンバーがグリーンの近未来な映像と照明に包まれながら『UNDEFEATED』で再スタートし、カラフルな炎に包まれながらメンバーから電気が発せられているようなモニター演出に。『TGIF』や『IYKYK』などのアップテンポ楽曲をランウェイも使いながら華麗に踊り、CHISA(チサ)が「盛り上がってますか〜?会いたかったよ!」と呼びかける。『IN THE RAIN』は傘を使ってメンバーが舞う中、モニターまで濡れているような映像で世界観に引き込んだ。シルバーのオールインワンを着た7人によるダンスの後は、ユニットステージへ突入。MAYA(マヤ)とCOCONA(ココナ)による『SHOW YOU CAN』では、日英韓の3か国語を交えたラップで圧倒した。続いてJURIN(ジュリン)が女神のようなオーラを放つ羽で作られた衣装で降臨すると、高く上がったステージの上で『Chill Bill』のラップを響かせドームを掌握。さらにファーがあしらわれたアニマル衣装とツノをつけたHARVEY(ハーヴィー)が加わり、ステージに寝転がって視線を奪った。ボーカル組のCHISA、HINATA(ヒナタ)、JURIA(ジュリア)はカラフルな衣装でソファに座ってミディアムテンポの『Peaches』を。バンドメンバーと寄り添う姿もあり南国の気分に観客を誘った。終盤はギラギラと煌めきを放つ独創的な衣装にチェンジし、天井に星が煌めく中『SHOOTING STAR』を歌唱。全編ラップの『WOKE UP』はガラスが割れたような映像となりパンチを効かせ、本編ラスト『IS THIS LOVE』はバラを持ったメンバーがピアノサウンドとともに美しいハーモニーを響かせ、客席に紙吹雪が舞った。本編MC一切なしで18曲駆け抜けた7人は、アンコールで挨拶。HERVEYは「東京ドームに立たせていただいております!やばすぎる。昔から夢見ていたステージ。未来の私たちに胸を張って自慢できるステージを作り上げることができて本当に幸せ」と喜びを滲ませた。同日にリリースした最新シングル『MILLION PLACES』を初披露。同楽曲はメンバーが、「国境や距離を越えてALPHAZ(XGファンの総称)と一緒に過ごし作り上げていった特別な旅を歌った楽曲。チサの歌い出しで心を掴み、ジュリンは特技のスケートボードに乗る場面も。その後はトロッコに乗って観客に接近しサインボールを投げるなど交流を楽しんだ。アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」を経ての凱旋公演となる本公演は、約2時間半で全23曲を歌唱。さらに、公式YouTubeチャンネルで生配信も行った。XGは、2022年3月18日にリリースした『Tippy Toes』でワールドデビュー。デビューから約3年2ヶ月で東京ドームという大舞台を実現した。本ツアーは、グループを象徴するオオカミの遠吠えのように、全世界のファンと共鳴し合うことがテーマ。2024年5月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UKヨーロッパ、中南米で開催。2025年には、名古屋、東京、福岡、大阪の日本追加公演に加え、オーストラリア公演(シドニー、メルボルン)、中国公演(杭州、上海、北京、成都)、シアトル公演、中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)など、世界35都市(18の国と地域)で47公演が行われ、総動員数は40万人を超えた。(modelpress編集部)1 HESONOO & X-GENE2 SHINOBI3 HOWLING4 GRL GVNG5 UNDEFEATED6 TGIF7 IYKYK8 Tippy Toes9 SOMETHING AIN'T RIGHT10 IN THE RAIN11 XG MOVE #112 SHOW YOU CAN13 [XG TAPE #1] Chill Bill14 [XG VOX #1] Peaches15 SHOOTING STAR16 WOKE UP17 PUPPET SHOW18 IS THIS LOVEENC1 NEW DANCEENC2 MILLION PLACESENC3 WINTER WITHOUT YOUENC4 MASCARAENC5 LEFT RIGHT