7人組HIPHOP/R&Bガールズグループ・XG(JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA)が14日、東京ドームで『XG 1st WORLD TOUR“The first HOWL”FINAL Landing at TOKYO DOME』を開催。18の国と地域、35都市を巡ったグループ初のワールドツアーが、グループ史上初となる東京ドーム公演でフィナーレを迎えた。

XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAの7人で構成。全員日本人だが、2022年3月18日の世界デビューから一貫して、ライブやメディアプロモーションなど海外を主戦場に活動してきた。25年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』には、日本人アーティストとして唯一の出演を果たした。今回のワールドツアーは、18の国と地域、35都市を巡る全47公演。自身初となる東京ドーム公演は、ワールドツアーのファイナルとなり、約5万人の観客を動員。自身のYouTubeチャンネルにて生配信された。ワールドツアーを通じては、約40万人を動員した。会場が暗転し、XGの軌跡をたどるような地球の映像が映し出されると、ファンネーム「ALPHAZ」から歓声が巻き起こる。メンバーが真紅の衣装に身を包み、フードをかぶって登場。「HESONOO & X=GENE」でライブの幕が上がると、一挙手一投足に応えるように客席から大きな歓声が沸き起こった。続く「SHINOBI」では仮面を使った演出と呼吸まで揃った精密なダンスで、観客をXGの世界観へと引き込んでいく。「東京ドーム盛り上がってますか〜?会いたかったよ〜!」とCHISAが呼びかけると、会場のボルテージはさらに上昇。ツアータイトルにある“The first HOWL”の名の通り、XGとALPHAZがオオカミの遠吠えのように共鳴し合い、東京ドーム全体に一体感が生まれた。この日は、「Tippy Toes」「SHOOTING STAR」「WOKE UP」「PUPPET SHOW」などの代表曲・人気曲を含む全23曲(本編18曲、アンコール5曲)を披露。東京ドームにふさわしいスケール感あふれるステージで観客を圧倒した。中盤では、「IN THE RAIN」で傘を自在に操る演出も。傘を投げるような大胆なアクションとシンクロしたダンスは、繊細さと力強さを兼ね備えたXGのパフォーマンスの真骨頂を見せつけた。さらにファイナルならではのサプライズとして、2022年1月にYouTubeで公開されたXG初のコンテンツ「XG MOVE #1」を東京ドーム公演限定で初披露。イントロが流れた瞬間、客席からは驚きのどよめきが起こり、メンバーはまるで体から音楽があふれ出すような舞で魅せた。デビュー前の原点に立ち返るような演出に、ALPHAZも深く心を打たれた様子だった。アンコールでは、この日配信リリースされたばかりの新曲「MILLION PLACES」を初披露。ワールドツアーを通じて世界中を回り、ALPHAZと一緒にすごした貴重な瞬間を盛り込んだ楽曲で、世界中の都市や文化を超え、あらゆる場所でALPHAZの愛を実感した経験をもとに、国境や距離を超えてXGとALPHAZが一緒に作り上げていく特別な旅を歌っている。ツアーを通じて築いた絆を、愛たっぷりにしっとりと歌いあげた。ラストには、リーダー・JURINが「きょうまで47公演できたのはALPHAZの皆さんがいてくれたからだと実感しています。“The first HOWL”という初めての共鳴にふさわしい1年間で、毎日が夢のようで本当に本当に幸せでした」と涙ながらに語り、「まだまだこれからXGはもっともっと宇宙に行くので、ALPHAZの皆さんと最高の景色を見たいなと思います」と力強く宣言。「いつもいつも本当にありがとうございます。メンバーの皆もおつかれさま!みんながいるから可能だったなと感じます」と、メンバーとファン双方への感謝の言葉で締めくくった。客席からは、47公演のファイナルを祝うメッセージボードが掲げられ、メンバーはその光景に感激していた。初のワールドツアーを経て、グローバルな存在感をより一層高めたXG。7人が放った“初めての遠吠えは、東京ドームを超えて世界中のALPHAZの心へと響き渡った。