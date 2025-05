大貫亜美さん・吉村由美さんによるユニット「PUFFY」が公式インスタグラムを更新。

デビュー29周年を迎えた、2ショット写真を公開しました。

「PUFFY」の公式インスタグラムは「Thank you 29th Anniversary」「PUFFYは本日(5/13)デビュー29周年を迎えました」と、報告。



続けて「そして『第2回 PUFFY ファン to ミーティング ”MAKING THE ROAD to 30”』ありがとうございました」と、綴りました。

そして「2回目となる"ファン to ミ"いかがでしたでしょうか?? 今回も熱い議論が展開されました」と、記しました。

「PUFFY」の公式インスタグラムは「30周年に向けて『Road to 30』はまだまだ続きます! 会場でお待ちしております」と、ファンに向けて呼びかけています。

この投稿にファンからは「29周年おめでとうございます 30周年すごく楽しみです」・「おめでとう!いつも応援します!」・「最高だよ!29周年おめでとう!」などの反響が寄せられています。



【 PUFFY プロフィール 】

大貫亜美(1973.09.18生)

吉村由美(1975.01.30生)

1996年、奥田民生プロデュースによるシングル「アジアの純真」でPUFFYとしてデビュー。



その後、「これが私の生きる道」「サーキットの娘」「渚にまつわるエトセトラ」etc を次々とヒットを連発。



全米NO.1アニメチャンネルである「カートゥーン・ネットワーク」にて、彼女たちを主人公にしたアニメ番組「ハイ!ハイ! パフィー・アミユミ」が世界110カ国以上で放送されるなど、日本のポップ・アイコンとして、世界を舞台に活動中。



