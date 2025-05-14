FANTASTIC◇CIRCUS、再始動公演＜復活祭＞を9月開催
FANTASTIC◇CIRCUSが9月7日、東京・渋谷Spotify O-EASTにて再始動公演＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞を開催することが発表となった。
◆FANTASTIC♢CIRCUS 画像
SHUN.(G)の体調不良のために2024年からメンバー2名で活動していたFANTASTIC◇CIRCUSは、同年末の東名阪ツアー＜THE.LAST.INNOCENT＞を最後に、SHUN.の復帰を待つための活動休止期間に入っていた。
9月の再始動公演は同インタビューでも予告されていたが、このたび、＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞と題して9月7日に東京・渋谷Spotify O-EASTで開催されることが決定した。FANTASTIC◇CIRCUSの新たなフェーズを示す同公演のチケット先行予約は本日5月14日21時より。
■＜TENSEISM reBOOT EASTER2025＞
9月7日(日) 東京・Spotify O-EAST
open15:00 / start16:00
▼チケット
前売り \8.800-(税込)
※ドリンク代別
※オールスタンディング
※年齢制限：3歳以上有料(3歳未満入場不可)
一般発売：7/5(土)10:00〜
【先行予約】
https://w.pia.jp/s/fc25os/
受付期間：5/14(水)21:00〜5/28(水)23:59
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
■＜CROSS ROAD Fest＞
【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール
open12:00 / start13:00
【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール
open10:30 / start11:30
▼DAY1 出演者 ※順不同
La'cryma Christi
SHAZNA
Plastic Tree
FAIRY FORE
Psycho le Cému
Waive
D'ESPAIRSRAY
▼DAY2 出演者 ※順不同
La'cryma Christi
PENICILLIN
FANTASTIC◇CIRCUS
SHAZNA
L‘luvia
Wyse
Waive
LM.C
●チケット
2日通し券：\25,000(税込)
1日券(各日)：\14,000(税込)
※全席指定
【最速オフィシャル先行受付】
受付期間：5/8(木)20:00〜5/19(月)23:59
https://l-tike.com/crossroadfest/
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
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