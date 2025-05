【モデルプレス=2025/05/14】HIPHOP/R&Bガールズグループ・XG(エックスジー)が14日、自身初の東京ドームで「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” FINAL Landing at TOKYO DOME」を開催し、約5万人を動員。初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」のファイナルを迎え、メンバーが念願の舞台に立った想いを語った。【メンバーコメント】

◆XG、初東京ドームで涙

◆XG、初の東京ドーム公演

◆JURINコメント

本編はMC一切なしで18曲駆け抜けた7人は、アンコールで挨拶。まず、最年少のCOCONA(ココナ)が「こんな素晴らしい景色を作ってくださって本当に本当にありがとうございます」と感謝し、「11歳の時に『東京ドームに立つ、自信ある』ってお母さんに言ったんですけど、今こうやって素敵なメンバーと最高なチームとALPHAZ(アルファズ/ファンネーム)と出会えたことが本当に幸せだし、ママパパ、ステージ立ちました!」と両親への宣言が実現したと告白。「絶対宇宙でライブできるぐらいまで、もっともっとビックになるまでこれからもよろしくお願いします!」とさらに大きな夢を誓ったCOCONA。目に涙を溜め、「泣かない!笑顔で終わらせる!」と何度も自分を鼓舞させる姿を見てメンバーは次々に抱きしめた。MAYA(マヤ)は「このツアーを通してたくさんのALPHAZと出会えて人生最高な思い出を作れて本当に幸せでした」と幸せを噛み締めた後、英語でもコメント。スタッフ一人ひとりに感謝を伝えた。JURIA(ジュリア)も続けて「47公演は、私たちをステージの上でキラキラ輝かせてくださったヘアメイクの先生方、そしてスタイリストの先生方、本当に本当にありがとうございました」と感謝し、韓国語でもメッセージを送った。HARVEY(ハーヴィー)は「ALPHAZのみなさんと新たな宇宙一の思い出を作りあげることができ、そしてその特別な思い出を私たちの歴史の1ページにこうして残すことができてすごくHARVEYは幸せです」と笑顔でコメント。HINATA(ヒナタ)も「私たちにこんなにたくさん愛してくださる方がいるなんて今でも信じられないです」と声を震わせたが、「もっともっといろいろな景色を見ていきたいのでぶちかまcrazyしていきます!」と元気に締めくくった。CHISA(チサ)は、「みなさんがいるから実現できる夢だったり成し遂げたいと思える新しいゴールを見つけられたりとか、あとはどんだけ辛いことがあっても大変なことがあっても乗り越えようと思えるパワーがみなぎります。私たちの音楽でALPHAZが少しでも勇気を出せたりとか、ヒーリングされるようなことがあったらいいなと思います」と熱い想いを吐露。リーダーのJURIN(ジュリン)も涙を我慢しながら、「“初めての共鳴”というタイトルにふさわしい1年間だったので本当に本当に毎日が夢のような日々でとてもとても幸せでした。でも、まだまだこれからはもっともっと宇宙に行くので、みなさんと一緒に最高の景色をこれからも見たいなと思います!」と宣言。最後に「メンバーのみんなも本当にお疲れ様!みんながいたから可能だったなってすごく感じた。ありがとう」とワールドツアーを振り返ると、メンバーはJURINの元に駆け寄って抱きつき、7人の絆を見せた。アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ2025」を経ての凱旋公演となる本公演は、5月14日にリリースされるシングル『MILLION PLACES』を初披露し、約2時間半で全23曲を歌唱。さらに、公式YouTubeチャンネルで生配信も行った。XGは、2022年3月18日にリリースした『Tippy Toes』でワールドデビュー。本ツアーは、グループを象徴するオオカミの遠吠えのように、全世界のファンと共鳴し合うことをテーマにしている。2024年5月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UKヨーロッパ、中南米で開催。2025年には、名古屋、東京、福岡、大阪の日本追加公演に加え、オーストラリア公演(シドニー、メルボルン)、中国公演(杭州、上海、北京、成都)、シアトル公演、中南米公演(サンパウロ、メキシコシティ)など、世界35都市(18の国と地域)で47公演が行われ、総動員数は40万人を超えた。(modelpress編集部)・約1年に渡り、ワールドツアーを行ってきての感想約1年をかけて世界中を回った私たち初のFirst HOWLワールドツアーですが、当初はまさかワールドツアーで47公演もできるなんて思ってもいませんでした。世界中を周り、国境やあらゆる境界線を越えて音楽で繋がることができるんだと感じたこの感覚は、私たちXGにとって本当に素晴らしい宝物になりました。ALPHAZと一緒に作り上げたFirst HOWL(初めての共鳴)は最高でした!・初の東京ドーム公演への想いずっと夢見た東京ドーム。このFirst HOWLのラストに夢のステージに立てることがいまだに信じられません。日本では追加公演も合わせて12公演をしたのにも関わらず、また東京ドームで50000人のALPHAZの皆さんと会えると思うと、本当に楽しみで仕方がありません。ALPHAZもこの日を楽しみにしてくれている分、宇宙一最高な瞬間をお届けしたいという意気込みと気合いで溢れています!いつも以上にぶちかまcrazyします!・先日開催されたコーチェラ出演の感想デビュー前から毎年、いつかここに立つんだと目を輝かせてみていたCoachellaのステージにみんなと立つことができ、夢がまた一つ叶った日となりました。ステージ場から見た景色は本当に素晴らしかったです。またまだXGこれからだぞと今後の未来への決心や気合いもさらに入り、またCoachellaに帰ってこられるように今後もXGらしく音楽をしていきます!期待してください!【Not Sponsored 記事】