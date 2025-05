ブレイザーズが2025－26シーズンを目標に球団売却へ…推定球団価値は約5000億円

ポートランド・トレイルブレイザーズが、故ポール・アレンの遺志に従い、ついに球団売却へ踏み切ることとなった。

ポール・G・アレン財団は、5月15日(現地時間14日)の声明でフランチャイズの売却プロセスを開始したと発表。投資銀行「アレン&カンパニー」と法律事務所「ホーガン・ロヴェルズ」をアドバイザーに起用する意向とあわせて、売却決定について以下のコメントを残している。

「今回の売却決定は、アレンが生前に示していた『スポーツ資産を最終的に売却し、その収益を慈善活動に充てる』という指示に沿うものです」

リップシティに、球団を愛したアレンとの本当の別れが訪れる。

同氏は、ビル・ゲイツと共に「マイクロソフト」を創業したテクノロジー界の巨人として知られる。前述の声明にも表れているように、アレンは生前、宇宙開発や脳科学研究、動物保護、疫病対策など、社会的意義のある数々の活動を支援した慈善家であった。生前の資産総額は、約203億ドル(約2兆9800億円)。ブレイザーズは彼の投資会社「バルカン」を通じて所有に至ったが、アレンはファンとしてもオーナーとして、フランチャイズに並々ならぬ情熱を注いできた。





アレンがブレイザーズを所有したのは、1988年のことだった。地元ファンの1人としてスタンドに足繁く通っていた同氏は当時、7000万ドル(約103億円)でブレイザーズを買収。「バスケットボールの真のファンにとって、これは夢の実現です」というアレンの言葉は、往年のブレイザーズファンの記憶に今なお色濃く残っていることだろう。

2000年からの約3年間、“ジェイル・ブレイザーズ”と揶揄された暗黒期には、財政と人的の両サイドから改革を主導。運営会社破綻時にも、赤字を肩代わりしてチームを再建するなど、アレンはブレイザーズへの投資を惜しむことはなかった。また、2016年のプレーオフでゴールデンステイト・ウォリアーズに敗退した際には、声を震わせながらロッカールームで感動的なスピーチを披露し、当時の球団のエースだったデイミアン・リラード(ミルウォーキー・バックス)は「彼は僕らがやり遂げたこと、どれほど勝利を望んでいたかを理解していた。彼は本気であり、それを感じてくれた」と、アレンの真摯な対応を賞賛している。

@trailblazers gave world champs everything they had. So proud how they competed & played as a team this yr. Thx also 2 all of #RipCity !!

- Paul Allen (@PaulGAllen) May 12, 2016