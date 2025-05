三宅健＆北山宏光＆神宮寺勇太が石川県庁を訪問！馳浩石川県知事に寄付金の目録を贈呈

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Act for HOPE to HEROesPROJECT』を通じて得られた収益金を、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による被災地支援のため、石川県に寄付!

5月14日、TOBE所属アーティストを代表して三宅健、北山宏光、神宮寺勇太が石川県庁を訪問し、馳浩 石川県知事へ寄付金の目録を贈呈。

『Act for HOPE to HEROesPROJECT』を通じて得られた収益金を、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による被災地支援のため、石川県に寄付した。

『Act for HOPE to HEROesPROJECT』は、“聴くだけで、だれかの力になれる”。そんな新しい支援のかたちを広げ、ひとりでも多くの人と未来を守っていきたいという想いからスタートしたチャリティープロジェクト。

同プロジェクトでは、TOBE所属アーティストによって制作されたテーマソング「Be on Your side」を配信&CDリリース。また、2024年8月11日には復興チャリティーイベント『Act for HOPE to HEROesPROJECT in TOKYO DOME』を開催。

今回、これらの活動を通じて得られた収益金が全額、石川県に寄付された。

■知事表敬訪問概要

場所:石川県庁知事室

内容:寄付金目録贈呈および知事と懇談

寄付金額合計:147,306,798円

音楽収益合計:97,306,798円

・音楽収益:64,695,059円

・チャリティーイベント収益:32,611,739円

株式会社TOBE寄付金:50,000,000円

