º£Ç¯¤Ï¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ÎÎ¢Ç¯¡×!?ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÉÂ³²ÃîÈ¯À¸Í½Êó¡Ö²Ì¼ù¥«¥á¥à¥·Îà¤¬Åì³¤ÃÏÊý¤Î°ìÉô¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡×
ºÇ¶á¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤äÆ»Ã¼¤Ç¥«¥á¥à¥·¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£Ç¯¤Ï¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ÎÎ¢Ç¯¡×!?ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÉÂ³²ÃîÈ¯À¸Í½Êó¡Ö²Ì¼ù¥«¥á¥à¥·Îà¤¬Åì³¤ÃÏÊý¤Î°ìÉô¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤ë¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¤¤ç¤¦¡Ê14Æü¡ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÉÂ³²ÃîÈ¯À¸Í½Êó¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ì¼ù¥«¥á¥à¥·Îà¤ÎÈ¯À¸¤¬¡¢Åì³¤¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³²Ãî¶î½ü¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤Ï¡¢¥«¥á¥à¥·¤ÎÎ¢Ç¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ーº£Ç¯¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤äºòÇ¯¤Û¤É¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥«¥á¥à¥·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²áµî¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°ìºòÇ¯ÂçÈ¯À¸¤·¤¿¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯½Õ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÈ¯À¸¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î½Õ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡ØÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»³¤¢¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ç¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Þ¤Ç¤ÎÈôÍè¿ô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎÂçÎÌÈ¯À¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿2023Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¥«¥á¥à¥·¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿2023Ç¯½©¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿¢Êª¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£ÎÐ¿§¤Î¥«¥á¥à¥·¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×
¡Ê¿ùß·âÃÍ¥¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡Ö¤¢¡¢¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
·ù¤Ê½¤¤¤Ç»ä¤¿¤Á¤òÇº¤Þ¤»¤ëº«Ãî¡¢¥«¥á¥à¥·¡£
ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¼ïÎà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬²ÌÊª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¡¢½Á¤òµÛ¤¦ÎÐ¤Î¥«¥á¥à¥·¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©Æâ¤Ç¤â¡Ö²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¡×¡ÖÌë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡×¤È¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¡Ä¡£
²¬»³¸©¤ÎÉÂ³²ÃîËÉ½ü½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÊ¿Ç¯¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥à¥·¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÃ°»Ôº«Ãî´Û¤ÎÄ¹Åç¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê°ËÃ°»Ôº«Ãî´Û³Ø·Ý°÷¡¡Ä¹ÅçÀ»Âç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½©¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÎÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎÌ¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê°ËÃ°»Ôº«Ãî´Û³Ø·Ý°÷¡¡Ä¹ÅçÀ»Âç¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¡¢³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥à¥·¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¡Ø¥Ä¥ä¥¢¥ª¥«¥á¥à¥·¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥á¥à¥·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢»³¤Î¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥¤Î¼Â¤òµÛ¤Ã¤Æ°é¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢º£Ç¯¤È¤Æ¤â²ÖÊ´¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³¹¤Ç¤â¡Ê¥«¥á¥à¥·¤¬Áý¤¨¤Æ¡ËÌÜÎ©¤Ä¡×
¤½¤·¤Æ¥«¥á¥à¥·¤¬¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡Ä
¡Ê°ËÃ°»Ôº«Ãî´Û³Ø·Ý°÷¡¡Ä¹ÅçÀ»Âç¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥Ä¥ä¥¢¥ª¥«¥á¥à¥·¤Ï¥«¥á¥à¥·¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìµéÉÊ¤Î½¤¤¤ò½Ð¤¹º«Ãî¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤Î¶¯¤¤¡Ö¤Ë¤ª¤¤¡×¤ÎÀ®Ê¬¤¬È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¿å¤Ö¤¯¤ì¤äÄË¤ß¤¬¤Ç¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¤ë¤À¤±½¤¤¤ò½Ð¤µ¤»¤º¤ËÄÉ¤¤Ê§¤¦ÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³²ÃîËÉ½ü¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÂçÌî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢
¡Ê1¡ËÄì¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë»æ¤Ê¤É¤ÇÍ¥¤·¤¯Íî¤È¤¹¡£
¡Ê2¡Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤º¡¢»æ¤Ë¤Î¤»¤Æ¼¼³°¤ØÊü¤Ä¡£
»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°½¤òÊü¤Ä¤¿¤á¥Æ¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¤ÇÄÏ¤ó¤À¤ê¡¢¤Û¤¦¤¤ÇÃ¡¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Íè¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¸«¤«¤±¤ë¿ô¤â¸º¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·Áø¶ø¤·¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²òÀâ¡Û
2023Ç¯¤Ï¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ç¤âÊ¿Ç¯¤Î3ÇÜ°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¥Ä¥ä¥¢¥ª¥«¥á¥à¥·¡£
¤â¤·¡¢ÄÉ¤¤Ê§¤¦ºÝ¤Ë¼ê¤Ë½¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀÐ¸´¤ÇÀö¤¦Á°¤Ë°ìÅÙ¾ÃÆÇÍÑ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ç¼ê¤ò¤â¤ó¤Ç¡¢½¤¤¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤«¤éÀÐ¸´¤ÇÀö¤¦¤È¼è¤ì¤ä¤¹¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë½¬À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÌë¤Ï¥«ー¥Æ¥ó¤Ê¤É¤Ç¸÷¤ò¼×¤ë¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£