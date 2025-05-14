¡Ú¥¨¥ó¥×¥ì¥¹ÇÕ¡Û¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤Ç2Ãå¤ÎÉðË¡ÖÁê¼ê¤¬¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¡×
¡¡14Æü¤ÎJpn2¡¦¥¨¥ó¥×¥ì¥¹ÇÕ¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¥Æ¥ó¥«¥¸¥ç¥¦¤¬À©¤·¡¢Á°Áö¡¦Ê¼¸Ë½÷²¦ÇÖ¤ËÂ³¤¯¡¢¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥ÁöÏ¢¾¡¡Ê3¾¡ÌÜ¡Ë¤ò·è¤á¤¿¡£°µÅÝÅª1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¡ÊÌÆ5¡áÃÓ¹¾¡Ë¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤ÎËö¡¢Æ¬º¹2Ãå¡£9ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥µ¥à¥ê¥¶¥ë¥È¤Ëµ³¾è¤·¤¿ÉðËµ³¼ê¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£¼þ¤ê¤Ï¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ïº¹¤»¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£