Nintendo Switch 2¡¢¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¡×¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ä¤Ä¡ª
Íè·î¤Ë¤Ï¤â¤¦È¯Çä¤Ë¤Ê¤ëNintendo Switch 2¡£±¿ÎÉ¤¯ÃêÁª¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Êý¤ÏÈ¯ÇäÆü¥²¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤âÍ·¤ÓÅÝ¤·¤¿¤¤¡ª ¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂçÂ¿¿ô¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ä¤¬¡ª ¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÀßÄê¤¬¤³¤Á¤é¡£
¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ç¤Å·Æ²¸ø¼°¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖNintendo Today!¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢Nintendo Switch 2¤Ç¤Ï90¡ó¤Ç½¼ÅÅ¤òÄä»ß¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¤¤¤¿¤ï¤ê½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¡×Åª¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Nintendo Switch¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡£¤¤¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â¤Ê¤¬¡Á¤¯³Ú¤·¤à¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡Ê½éÂåNintendo Switch¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï8Ç¯Á°¡Ë¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÀµÄ¾¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢±¿ÎÉ¤¯ÅöÁª¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤½¤Ã¤³¡¼¤ÇÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤¢¤Ã¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£»ä¤ÏÎô²½¤Ï¶²¤ì¤Ì¡¢100¡ó¤Ç¹Ô¤¯¡ª¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡ª
Source: Ç¤Å·Æ²