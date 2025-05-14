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The amount of fans waiting to catch a glimpse of Lionel Messi and Inter Miami CF.#MLS #Messi #InterMiamiCF #Quakes74 #SanJose pic.twitter.com/QPWypAtJgl— Favian Renkel (@FavianRenkel) May 14, 2025