アメリカ・メジャーリーグサッカー(MLS)の インテル・マイアミ は現地時間14日、アウェーでサンノゼ・アースクエイクスと対戦する。この一戦を前に、サンノゼの街はかつてない熱狂に包まれているようだ。アメリカ『KTVU FOX 2』が伝えている。フィーバーの主役となっているのは、もちろんアルゼンチン代表FWリオネル・メッシだ。チームが現地に到着すると、ファンは宿泊先のホテルの前や練習場に殺到。その姿を一目見ようとキャンプを張る人もいたという。

The amount of fans waiting to catch a glimpse of Lionel Messi and Inter Miami CF.#MLS #Messi #InterMiamiCF #Quakes74 #SanJose pic.twitter.com/QPWypAtJgl