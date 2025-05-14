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¡ãKIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR FINAL¡ä
¡¦»þ´Ö¡§³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30
¡¦²ñ¾ì¡§The Garden Hall
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ÇÛ¿®URL¡§https://erj.lnk.to/K9Ci55
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ÇÛ¿®URL¡§https://erj.lnk.to/P7FsaW
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01.¥¦¥§¥ó¥Ç¥£-Quartet Acoustic Live Version
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05.¥Þ¥É¥â¥¢¥¼¥ë-Quartet Acoustic Live Version
06.All My Life-Quartet Acoustic Live Version
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¡»4·î30Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®³«»Ï¡ÖKIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://erj.lnk.to/KF00K5
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01.Will you marry me ?- Acoustic Live Version
02.KARESHI¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ- Acoustic Live Version
03.ÀÄ½Õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó- Acoustic Live Version
04.¥×¥ê¡Á¥º...¥Þ¥¤...¥À¡Á¥ê¥ó- Acoustic Live Version
05.¥¢¥Ð¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤è- Acoustic Live Version
06.25- Acoustic Live Version
07.¤Í¤¨¤Í¤¨...- Acoustic Live Version
08.Coupling- Acoustic Live Version
09.LOVE&WIFE&PEACE- Acoustic Live Version
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¡¦²ñ¾ì¡§²£ÉÍBAYHALL
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¡¦»þ´Ö¡§18:00 open / 19:00 start
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¡¦ÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§\10,000¡Ê+1Drink¡Ë
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¡¦»þ´Ö¡§18:00 open / 19:00 start
¡¦²ñ¾ì¡§Spotify O-EAST
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2025Ç¯5·î4Æü¡ÊÆü¡Ë[Âçºå]¡¡ UMEDA CULUB QUATTRO
2025Ç¯5·î11Æü¡ÊÆü¡Ë[¿ÀÆàÀî]¡¡YOKOHAMA BAYHALL
2025Ç¯5·î14Æü¡Ê¿å¡Ë[ºë¶Ì] HEAVEN¡ÇS ROCK SAITAMA SHINTOSHIN
2025Ç¯5·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë[°¦ÃÎ] THE BOTTOMLINE
2025Ç¯5·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë[Åìµþ] The Garden Hall
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë[¿·³ã] ¡¡¡¡NEXS NIIGATA
2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë[Ê¡²¬]¡¡¡¡BEAT STATION
2025Ç¯6·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë[Ê¼¸Ë]¡¡¡¡VARIT.
2025Ç¯6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë[²¬»³]¡¡¡¡YEBISU YA PRO
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¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈURL¡§https://eplus.jp/kiyoshiryujin/
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