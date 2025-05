清 竜人25が、初となる全国ツアー<KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR>の追加公演を6月29日に東京・The Garden Hallにて開催することを発表した。本発表は、5月14日に開催された埼玉・HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN公演のMC内でアナウンスされた。同ツアーはチケットが残りわずかとなっている公演もあるので是非チェックしてほしい。

さらに、最新アーティスト写真ソロビジュアルも初公開された。再結成発表から1年を迎えようとしているグループのより多幸感が高まったソロビジュアルに仕上がっている。また、清 竜人YouTubeチャンネルでは新曲「世界を愛せますように!」のミュージックビデオやメイキング映像も公開されている。清 竜人と夫人メンバーの思わず微笑んでしまう仲睦まじい様子や現場の雰囲気の良さが伝わってくる映像となっているとのことだ。

リリース情報



〇4月30日(水)配信開始「世界を愛せますように!」配信URL:https://erj.lnk.to/K9Ci55〇4月30日(水)配信開始「KIYOSHI RYUJIN with Quartet Acoustic Live」配信URL:https://erj.lnk.to/P7FsaW収録曲:01.ウェンディ-Quartet Acoustic Live Version02.フェアウェル・キス-Quartet Acoustic Live Version03.ぼくが死んでしまっても-Quartet Acoustic Live Version04.痛いよ-Quartet Acoustic Live Version05.マドモアゼル-Quartet Acoustic Live Version06.All My Life-Quartet Acoustic Live Version07.そつぎょう-Quartet Acoustic Live Version08.いない-Quartet Acoustic Live Version09.ボーイ・アンド・ガール・ラヴ・ソング-Quartet Acoustic Live Version〇4月30日(水)配信開始「KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live」配信URL:https://erj.lnk.to/KF00K5収録曲:01.Will you marry me ?- Acoustic Live Version02.KARESHIいるんだって- Acoustic Live Version03.青春しちゃっていいじゃん- Acoustic Live Version04.プリ〜ズ...マイ...ダ〜リン- Acoustic Live Version05.アバンチュールしようよ- Acoustic Live Version06.25- Acoustic Live Version07.ねえねえ...- Acoustic Live Version08.Coupling- Acoustic Live Version09.LOVE&WIFE&PEACE- Acoustic Live Version