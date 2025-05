Adoが、発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とのコラボレーションしたことを発表した。さらに、Adoの楽曲「FREEDOM」を使用した『餓狼伝説CotW×Ado”FREE DOM”』REV ミュージックビデオも公開された。本ミュージックビデオは、餓狼伝説プレイヤーがバトル中に感じる細胞レベルの興奮を“擬人化”し、体内世界のキャラクターとゲームキャラクターがシンクロ。“REV”が炸裂する今までにないアニメーションミュージックビデオになっているとのこと。餓狼伝説プレイヤーのデザインは人気イラストレーター・TERU、体内世界のキャラクターデザインはYORUGATAが担当。Adoのエネルギッシュなボーカルと共鳴した映像に仕上がっているという。

『餓狼伝説 City of the Wolves』



◆概要1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場!感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。・ジャンル:対戦格闘・発売日:2025年4月24日(木)・対応プラットフォーム/販売形式:PlayStation®5/PlayStation®4(デジタル版/パッケージ版)/Xbox Series X|S/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)・ラインアップ/価格/商品内容餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION/7,920円(税込)・商品内容:ゲーム本編/シーズンパス1(DLCキャラクター5名:アンディ・ボガード、ケン、ジョー・東、春麗、Mr.ビッグ)・プレイ人数:オフライン 1〜2名/オンライン 2〜12名・その他:ネットワーク接続が必要/PS4版からPS5版への無料アップグレード対応・権利表記:©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.・公式サイト:https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/・X:https://x.com/GAROU_PR・Instagram:https://www.instagram.com/fatalfury_pr/