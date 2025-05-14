SteelSeries¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖArctis GameBuds¡×¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë
SteelSeries¤Ï5·î13Æü¡¢ÈÎÇäÃæ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óArctis GameBuds¡×¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë¡ÖGlorange¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸ø¼°Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¡¢»²¹Í²Á³Ê¤Ï26,885±ß¡£
SteelSeries¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖArctis GameBuds¡×¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë
ÉÕÂ°¤ÎUSB-C¥É¥ó¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÃÙ±ä¤Î¾®¤µ¤¤2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ò¹Ô¤¨¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÀ½ÉÊ¡£¥É¥ó¥°¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆBluetooth¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óSteelSeries¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SteelSeries¡¢´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖArctis GameBuds¡×¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥â¥Ç¥ë
ÉÕÂ°¤ÎUSB-C¥É¥ó¥°¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÈÃÙ±ä¤Î¾®¤µ¤¤2.4GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ò¹Ô¤¨¤ë´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥óÀ½ÉÊ¡£¥É¥ó¥°¥ë¤Ë²Ã¤¨¤ÆBluetooth¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ANC¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡Ëµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²óSteelSeries¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£