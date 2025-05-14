ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°°ì»þµÙ»ß¤ÎNEWS¡¦ÁýÅÄµ®µ×¡¡14Æü¤Î¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡×¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á½Ð±é¡¡
¡¡NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¡Ê38¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È14Æü¡¢¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö´é¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡×¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ê°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö°å»Õ¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÅö¼ÒÀìÂ°·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÁýÅÄµ®µ×¡ÊNEWS¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö´é¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°å»Õ¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÆþ±¡¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Î¤´»Ø¼¨¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢°ìÄê´ü´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¤Ï¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡ÖÁýÅÄµ®µ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ï¡¢¸ø¼°X¤Ç¡ÖÁýÅÄ¤µ¤ó¤ÎµÙÍÜ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ìë¤Î #¤Þ¤¹¤Þ¤ë¤é¤¸¤ª ¤Ï»öÁ°¼ýÏ¿¤Î¤¿¤á¡¢ÁýÅÄ¤µ¤ó¤ÈµÜÅç¤µ¤ó2¿Í¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ç¤ª¤¹¤Ù¤ê¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£