5月14日、川崎競馬場で行われた11R・エンプレス杯（Jpn2・4歳上・牝・ダ2100m）は、松山弘平騎乗の2番人気、テンカジョウ（牝4・栗東・岡田稲男）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のオーサムリザルト（牝5・栗東・池江泰寿）、3着に3番人気のアンモシエラ（牝4・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは2:15.2（稍重）。

無敗馬が初黒星

松山弘平騎乗の2番人気、テンカジョウが交流重賞3勝目をマークした。ゴール前では2頭の一騎打ち。先に抜け出したテンカジョウを外からオーサムリザルトが猛追したが僅かに届かなかった。オーサムリザルトがまさかの敗戦で8連勝でストップした。

テンカジョウ 9戦6勝

（牝4・栗東・岡田稲男）

父：サンダースノー

母：フィオレロ

母父：エンパイアメーカー

馬主：河内孝夫

生産者：杵臼牧場

【全着順】

1着 テンカジョウ 松山弘平

2着 オーサムリザルト 武豊

3着 アンモシエラ 横山武史

4着 ネバーモア 藤岡佑介

5着 サンオークレア 石川倭

6着 メランポジューム 本田正重

7着 ソフィアクラウン 福原杏

8着 サンオルソーライズ 町田直希

9着 ローリエフレイバー 野畑凌

10着 アンティキティラ 多田羅誠也

11着 アンデスビエント 田口貫太