滝沢秀明氏が代表取締役を務める「TOBE」が14日、『Act for HOPE to HEROes PROJECT』を通じて得られた収益金を令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による被災地支援のため、石川県に寄付した。三宅健、北山宏光、神宮寺勇太(Number_i)が代表して石川県庁を訪問。寄付金額は合計1億4730万6798円となる。三宅、北山、神宮寺は県庁を訪問し、馳浩石川県知事へ寄付金の目録を贈呈した。

『Act for HOPE to HEROes PROJECT』は「聴くだけで、だれかの力になれる」新しい支援のかたちを広げ、1人でも多くの人と未来を守っていきたいという想いからスタートしたチャリティープロジェクト。同事務所所属アーティストが総力をあげて制作したテーマソング「Be on Your side」は、楽曲配信(2024年3月18日配信開始)、シングルCD販売(24年5月1日リリース)、復興チャリティーイベント『Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME』(24年8月11日開催)を通じて収益があった。収益金は、事前の発表通り、令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で被災された人々の支援のため、全額寄付いたしました(チャリティー対象期間:2024年3月18日〜2025年3月31日)。同社は「当社およびTOBEアーティストは今後も、エンターテインメントの力を通じて、皆様の支えとなれるような活動に取り組んでまいります。このたびの令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により、お亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様とご家族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興を、心よりお祈り申し上げます」と伝えた。【知事表敬訪問概要】場所:石川県庁知事室内容:寄付金目録贈呈および知事と懇談寄付金額合計:1億4730万6798円音楽収益合計:9730万6798円・音楽収益:6469万5059円・チャリティーイベント収益:3261万1739円株式会社TOBE寄付金:5000万円