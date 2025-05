Ado対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とコラボ！「FREEDOM」使用のREV MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■体内世界のキャラクターとゲームキャラクターがシンクロする「餓狼伝説CotW×Ado”FREE DOM”」REV MV完成!

5周年イヤーに突入した22歳の歌い手Adoが、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』とのコラボレーションが決定。Adoの楽曲「FREEDOM」を使用した「餓狼伝説CotW×Ado”FREE DOM”」REV MVが公開された。

本MVは、餓狼伝説プレイヤーがバトル中に感じる細胞レベルの興奮を“擬人化”し、体内世界のキャラクターとゲームキャラクターがシンクロ。“REV”が炸裂する今までにないアニメーションMVとなっている。餓狼伝説プレイヤーのデザインは人気イラストレーター・TERU、体内世界のキャラクターデザインはYORUGATAが担当。Adoのエネルギッシュなボーカルと共鳴した映像に仕上がっている。

■『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場。感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そしてさらなる進化を遂げた「バトルシステム」をあらたに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、あらたな“伝説”が始まる。

リリース情報

2025.05.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ゲゲゲの鬼太郎」

『餓狼伝説 City of the Wolves』作品サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

Ado OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/ado/