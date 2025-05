マンチェスター・ユナイテッドは今夏大型補強に動くようだ。



『talkSPORT』のアレックス・クルック氏によると、マンUは今夏の移籍市場でボーンマスに所属する25歳のガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの獲得に向けて交渉を開始したという。



英チャンピオンシップに所属するブリストル・シティの下部組織出身のセメニョは2023年1月にボーンマスに完全移籍。加入後は主力として活躍しており、昨季はプレミアリーグ25試合の先発出場で8ゴール2アシストを記録。今季はさらにプレイに磨きがかかっており、ここまでプレミアリーグ34試合に先発出場し、9ゴール5アシストと絶好調。今では欧州ビッグクラブが注目タレントへと成長を遂げている





How good is this? pic.twitter.com/tgwu9L59u9