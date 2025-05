正解は「困惑する、当惑する」でした!

「困惑する」といえば、「be confused」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

英語の上級者は、さらにレベルアップした「be perplexed」を覚えておきましょう。

「I was perplexed by the complicated instructions.」

(複雑な指示に困惑した)