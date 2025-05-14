¾¾²¼Þ«Ê¿¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌÜ¤¬³Ø¹»°å¡¦ËÒÌîÀèÀ¸¤Î¿¿Ùõ¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÂÎ¸½¡ª¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¿´¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤Î¤Ï¡¢´ðËÜ¤À¤¬°Æ³°Æñ¤·¤¤¡£ÌµÍý¤ä²æËý¤Ï¤»¤º¡¢¿Í¤ËÍê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¡¢¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ê¤¬¤é¤â¿´¤Î±ü¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò·È¤¨¤¿³Ø¹»°å¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡×¤À¡£
¾®»ù²Ê°å¤ÎËÒÌî(¾¾²¼)¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÊÝ·ò¼¼¤Ë³Ø¹»°å¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃåÇ¤Áá¡¹¡¢¡ÖÊÝ·ò¼¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Íè¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¸ý¤âÂÖÅÙ¤â°¤¤ËÒÌî¡£6Ç¯À¸¤ÎÃ´Ç¤¶µÍ¡¡¦¼ÄÃ«(¿¹Àî°ª)¤ËÃí°Õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´Ñ»¡´ã¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î°ÛÊÑ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¸«È´¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉÂµ¤¤â¿´¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ËÒÌîÀèÀ¸¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Ç±é¤¸¤ë
ËÜºî¤Ç¾¾²¼¤¬±é¤¸¤ëËÒÌî¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌµ°¦ÁÛ¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤«¤é¤âÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë³Ø¹»°å¤ÎËÒÌî¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ë¤Ï°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¿°Õ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº³ºÙ¤Ê°ÛÊÑ¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¡¢¼þ°Ï¤Î¶µ°÷¤ä¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¼õ¤±Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¡¢ËÒÌî¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÉÂµ¤¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º¤ËÅö¿Í¤ò¤«¤é¤«¤Ã¤¿¤êÀÕ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬ÉÂµ¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÅö¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£º£¡¢¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤½¤¦¤À¡×¤È»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¸·¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¿¼Â¤µ¤¬¤¢¤ëËÒÌî¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ùÆ¸¤ÎÉÂ¾õ¤ä¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÉÂµ¤¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÒÌî¤ò¡¢¾¾²¼¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌÜ¤Ç±é¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾¾²¼¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿´Í¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÌòÊÁ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ËÒÌî¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¼Â¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÒÌî¤ÎÎäÀÅ¤ÊÀ³Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÉÂ¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î°å»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¬»à¤µ¤äÇ®¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÒÌî¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÌÌ¤â¡¢¾¾²¼¤ÏºÙ¤ä¤«¤Ê±éµ»¤ÇÉ½¸½¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉ½¾ð¤â¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤âÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢"¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò·È¤¨¤¿É½¾ð"¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê¸ýÄ´¤«¤é³Î¤«¤ÊÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼¿§¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê±é¤¸Ê¬¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÒÌî¤Î¿¿Ùõ¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ùÆ¸¤¿¤Á¤ä¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ëËÒÌî¤Î¸·¤·¤µ¤Î±ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾²¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¡¢¾¾²¼¤Î±éµ»¤ÎÎÏÎÌ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¢£»ùÆ¸¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤ÇËÒÌî¤â²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯
¤½¤·¤Æ¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÒÌî¤ÎÃæ¤Ë¤â½ù¡¹¤ËÊÑ²½¤¬¡£°å»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¸·¤·¤µ¤äÀ¿¼Â¤µ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬ÊÝ·ò¼¼¤ËÍè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢³Ø¹»°å¤òÍê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤ÈËÒÌî¤Î¶ì¤¤²áµî¤âÉÁ¤«¤ì¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¼«¿È¤Î²áµî¤È¤â¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊËÒÌî¤ÎÀ®Ä¹¤Ï»þ¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¡¢»þ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¸«¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¡¢·è¤·¤Æ»Ò¤É¤â°·¤¤¤Ï¤»¤º¤Ë1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤ÎÉÝ¤µ¤äÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÒÌî¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤ËÜºî¡£ËÒÌî¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ùÆ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤¿¾®¤µ¤ÊÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¿ð¡¹¤·¤¯¤âÇ®¤¤±éµ»¤â¡¢Êª¸ì¤Î¿¼¤ß¤òÁý¤¹Í×ÁÇ¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¾²¼¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¡¢¤½¤·¤ÆÈà¼«¿È¤Î»ñ¼Á¤È¤â¸À¤¨¤ëÀ¿¼Â¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÌÜ¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ËÒÌîÀèÀ¸¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¡¢Ë¤«¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
Êü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯5·î17Æü(ÅÚ)10:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Æü¥Æ¥ì¥×¥é¥¹ ¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¥é¥¤¥Ö
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹