¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¡×Àë¸À¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È°ã¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¡×
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥¯¥¨¥¢¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬àÄºÅÀ¼è¤êáÀë¸À¤À¡£
¡¡£³·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥¨¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¶ä¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö£Ó£Î£Ï£×¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä¡×¤Ç¤ÏÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¡Ö¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Â¸µ¤Ï¹õ¤Î¸üÄì¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¾¤Î¿Í¤È°ã¤Ã¤¿°áÁõ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¸üÄì¤Î¡Ë·¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÄ¹¤òÀ¹¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£ÉþÁõ¤È¤«¤âº£¤É¤¤Î´¶¤¸¡£ÌÜÀþ¡Ê¤Î¹â¤µ¡Ë¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤³¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£±£·ºÐ£³¤«·î¤Î¼ã¤µ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Åßµ¨¸ÞÎØÆüËÜ½÷»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤éÁêÅöµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¤ï¤«¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò»×¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Âç²ñ¤ËÄ©¤ó¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡£³Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Ø¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Î¤ß¤À¡£