木村カエラが、デビュー20周年を記念して発売されたスペシャルボックス「KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX」の完売に伴い、ベスト&セルフカバーアルバム『20years』、20周年記念ライブ映像『KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-』を単品で販売することを発表した。

ベスト&セルフカバーアルバム『20years』



発売日:2025年5月28日(水)購入:https://ela-music.com/20years/配信中:https://jvcmusic.lnk.to/kimurakaela_20years通常盤CD(2CD)品番:VICL-66060 3,850円(税込)[収録内容]タイトル:20years1. happiness!!! (2025 ver.)2. リルラ リルハ3. Circle (2025 ver.)4. Magic Music5. TREE CLIMBERS (2025 ver.)6. Snowdome (2025 ver.)7. Jasper (2025 ver.)8. マスタッシュ9. BANZAI (2025 ver.)10. Butterfly -From THE FIRST TAKE11. Ring a Ding Dong12. Sun shower13. TODAY IS A NEW DAY14. EGG15. HOLIDAYS16. MAGNETIC feat. AI17. Twenty