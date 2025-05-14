木村カエラ、ベスト&セルフカバーアルバム『20years』＆20周年記念ライブ映像の単品発売決定
木村カエラが、デビュー20周年を記念して発売されたスペシャルボックス「KAELA KIMURA 20th ANNIVERSARY SPECIAL BOX」の完売に伴い、ベスト&セルフカバーアルバム『20years』、20周年記念ライブ映像『KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-』を単品で販売することを発表した。
Blu-rayには、2024年行われた12年ぶり4度目の日本武道館でのライブ＜KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-＞を完全収録、ドキュメンタリー映像なども収録される。
ベスト&セルフカバーアルバム『20years』
購入：https://ela-music.com/20years/
配信中：https://jvcmusic.lnk.to/kimurakaela_20years
通常盤CD（2CD）
品番：VICL-66060 3,850円（税込）
［収録内容］
タイトル：20years
1. happiness!!! (2025 ver.)
2. リルラ リルハ
3. Circle (2025 ver.)
4. Magic Music
5. TREE CLIMBERS (2025 ver.)
6. Snowdome (2025 ver.)
7. Jasper (2025 ver.)
8. マスタッシュ
9. BANZAI (2025 ver.)
10. Butterfly -From THE FIRST TAKE
11. Ring a Ding Dong
12. Sun shower
13. TODAY IS A NEW DAY
14. EGG
15. HOLIDAYS
16. MAGNETIC feat. AI
17. Twenty
映像商品『KAELA presents GO!GO!KAELAND 2024 -20years anniversary-』
発売日：2025年5月28日（水）
購入：https://ela-music.com/GOGOKAELAND2024/
通常盤（Blu-ray）
品番：VIXL-487 9,900円（税込）
［収録内容］
・2024年10⽉26⽇に⾏われた20 周年アニバーサリーライブ@⽇本武道館公演を全曲収録
・Behind the scenes（武道館ドキュメント映像）
・Special projection movie（ステージビジョン映像）
・Twenty (Music Video)
関連リンク
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