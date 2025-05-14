BE:FIRST、4大ドームツアーのOPナンバー「Slogan」YouTubeで公開
BE:FIRSTが、自身初の4大ドームツアー＜BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”＞より、オープニングを飾った「Slogan」をYouTubeで公開した。
◆BE:FIRST 動画
「Slogan」は2024年8月にリリースされた2ndアルバム『2:BE』の1曲目に収録されている、2000年代中頃のHIPHOPを時空を超えて現代に生まれ変わらせた楽曲だ。どこまでいってもブレないアティチュードを表明した、文字通りBE:FIRSTのこれからの”Slogan”として輝く1曲になっているという。
なおBE:FIRSTは、アメリカ・アジア・ヨーロッパの全12都市を回る初のワールドツアー＜BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-＞を開催中。さらに、5月28日にはニューシングル「GRIT」のリリースを控えている。
配信情報
リリース情報
発売：2025年5月28日（水）
レーベル：B-ME
購入：https://befirst.lnk.to/GRIT
◆CD収録内容（全品番共通）
1.GRIT
2.夢中
3.Loop 〜One of the BE:ST-03 RYUHEI〜
全3曲収録予定
○LIVE盤
【SG+DVD（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61546/B 価格 : \3,520（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61547/B 価格 : \3,520（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61546/B・AVCD-61547/B）
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
○MV盤
【SG+DVD（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61548/B 価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61549/B 価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
◆映像収録内容（AVCD-61548/B・AVCD-61549/B）
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
【SG(（スマプラ対応）】
品番 : AVCD-61550 価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
○初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
【SG+DVD（スマプラ対応）】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61551/B 価格 : \5,500（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc（スマプラ対応）】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
品番 : AVC1-61552/B 価格 : \5,500（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
◆映像収録内容（AVC1-61551/B・AVC1-61552/B）
Music Video
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
3.GRIT -Jacket Shooting Behind The Scenes-
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
◆特典詳細
BE:FIRST『GRIT』をご予約・ご購入頂きますと下記特典を先着にてプレゼントいたします。各特典につきましては数に限りがございますので無くなり次第終了となります。
・スマホサイズステッカー（全7種よりランダム1種）
※全店舗、ECサイト共通（一部取り扱いがない店舗やECサイトもございますのでご確認の上ご購入下さい）
※BMSG MUSIC SHOP専売商品は対象外となります。
○【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
品番 : AVZ1-61553 価格 : \3,795（税込）
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC（全7種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱：CD+グッズ : マルチケース付きキーホルダー８オリジナル集合トレーティングカード付き）
関連リンク
◆BE:FIRST オフィシャルX
◆BE:FIRST オフィシャルInstagram
◆BE:FIRST オフィシャルYouTubeチャンネル