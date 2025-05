Brookは、ゲーミングノートパソコン向け外付け冷却ソリューション「SaviortopノートPCクーラー」を発表しました。

Brook「SaviortopノートPCクーラー」

Brookは、ゲーミングノートパソコン向け外付け冷却ソリューション「SaviortopノートPCクーラー」を発表。

近年、Intel第13世代および第14世代プロセッサーを搭載した高性能ノートPCの普及に伴い、ゲームプレイや動画編集、ライブ配信など高負荷作業において、発熱問題や性能低下への対策が急務となっています。

特にMSI Cyborg/Thin GFシリーズ、Acer Nitro、ASUS TUF、Lenovo LOQ、HP VICTUS、DELL Gシリーズといった人気ミドルレンジモデルでは、冷却性能の限界から長時間使用時におけるクロックダウンやフレームレート低下が課題とされていました。

これらの課題を解決するべく開発された「Brook Saviortop」は、ゲーマー向けに最適化された外部冷却ソリューションです。

ノートPCのパフォーマンスを安定して引き出し、長寿命化と快適なゲームプレイ環境を提供します。

【製品特長】

■強力な冷却性能

Brook独自のエアフローシール設計と、最大回転数3500RPMの高性能ターボファンにより、CPU・GPU温度を最大20°C低下。

Intel第14世代CPU搭載モデルにおける高負荷使用時でも、熱暴走を防ぎ、安定した動作を実現します。

■17インチ以上の大型ノートPCにも完全対応

10〜19インチまで幅広く対応可能な設計を採用。

MSI GEシリーズ、ROG Strix、GIGABYTE AORUS、ACER Predatorなどの大型ゲーミングノートPCも安全かつ安定して設置でき、確実な冷却効果を発揮します。

■ゲーマーのための機能性設計

●2段階調整式エルゴノミックスタンドで、長時間プレイ時の姿勢負担を軽減

●USB拡張ポート3基およびType-C電源対応により、周辺機器との接続を拡充

●6種類のRGBライティングエフェクトで、没入感のあるゲーミング環境を演出

●特許取得済みの角度調整機構により、高い安定性と快適な視線位置を両立

拡張USBポート、制限なしで快適にプレイ

一目でわかるの超便利コントロールパネル

機器の寿命を伸びるのキーポイント:防塵パッド

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高性能ターボファンにより、CPU・GPU温度を最大20°C低下!Brook「SaviortopノートPCクーラー」 appeared first on Dtimes.