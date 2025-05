羊文学が、新曲「mild days」を本日5月14日に配信リリースした。

同楽曲は、7月4日より放送開始となるTVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』(TOKYO MXほか)のエンディング主題歌。友人たちと過ごす何気ない日々を歌った1曲となっており、アートワークはアーティストのpikamが手がけた。また、SpotifyやAmazon Musicではプレイリストのカバー展開が本日よりスタートしている。

また、5月16日に開催される『YouTube Music Weekend celebrating the MUSIC AWARDS JAPAN』にて、同楽曲のMV公開が決定。アメリカツアー中に撮影された、メンバーの日常が垣間見えるロードムービー風の作品となっている。あわせて、『VIVA LA ROCK 2025』での最新ライブパフォーマンス映像も連続公開される。

さらに、アジアツアー『Hitsujibungaku Asia Tour 2025 "いま、ここ (Right now, right here.)"』の9月15日に行われる大阪城ホール公演と、10月9日、10日に行われる日本武道館公演のチケットオフィシャル3次先行が本日より受付開始。同ツアーではソウル、上海、北京、広州、台北、バンコクの全8都市9公演をまわり、過去最大規模のアジアツアーとなる。アジア各都市の会場、チケットの情報などは順次発表される予定だ。

(文=リアルサウンド編集部)